暴露系インフルエンサーの“中の人”が晒されSNS上は地獄絵図に。「暴露系を楽しんでいる人」の末路
―［貧困東大生・布施川天馬］―
みなさんは「暴露系インフルエンサー」をいくつ知っていますか？
X、YouTube、TikTokなど、様々な戦場で裏情報の拡散を行う暴露系インフルエンサーたちは、今日も誰かの秘密や失態を求めて、広く情報を集めています。現代社会に巣くう闇の情報屋とでもいえるでしょう。
2025年9月10日、アイドル情報を中心に暴露を行う「DEATHDOL NOTE」の「中の人」が暴露され、物議をかもしました。
DEATHDOL NOTEは、人気マンガ『DEATH NOTE』のパロディ形式をとった暴露インフルエンサーで、主にアイドルの私生活情報を専門に発信していました。
ですが、アイドルグループ「iLIFE!」メンバーの暴露投稿を行った際には、これが全くのデマであったため逆に謝罪に追い込まれるなど、その信ぴょう性には疑念を抱く方も少なくなかったようです。
暴露系インフルエンサーであるコレコレ氏が、「DEATHDOL NOTEの中の人は元ジャニーズの磨童まさを」と突如実名を公表。直後、磨童まさを氏自身も「そうです、自分がデスドル創設者です」と事実関係を認め、確定情報として拡散されるようになりました。
暴露系が暴露される流れにSNSは沸騰。「自業自得」「晒しは危険だ」と批判する声を中心に、様々な意見が飛び交っています。
大抵の情報はネットで得られる現代において、検索しても出てこない「誰かの秘密」は過去最高に熟しきった味わいを醸している。だからこそ、暴露で稼ぐ人々が出てきたのでしょう。
しかし、これは非常に短絡的かつ刹那的な発想です。この流れの先には、地獄が口を開けて待っている。
「暴露と裏切りの快感」の危険性について、考えます。
◆暴露がバズる理由
新規情報を拡散しているのは、新聞も暴露も同じ。ですが、前者はバズりにくく、後者はバズりやすい。
なぜならば、「知りたいけれど、限られた人しか知らない情報」を「自分は知っている」と優越感を与えるものであり、「誰かに教えたい」と感じさせる刺激的なゴシップが大半だからです。
ですが、両者は同じものではない。新聞やニュースは誰かの価値判断を助ける記事がほとんどであり、その取材には両者間の「信頼」があります。
互いの約束を守ることで信頼の質と量を高め、より深い情報を得ることができるようになる。だからこそ、次に出る記事の情報はよりディープになり、質も向上する。価値は徐々に高まっていきます。
一方で、暴露系が発信する内容は、本来秘匿されるべきだった情報であり、情報提供元は、常に自らの「信頼」を切り売りしながら情報を売っている。
基本的には情報提供源は使い捨てで、互いに一度きりの関係性が前提でしょう。記事の質は担保されず、刹那的なゴシップ性にのみ人は群がります。
新聞が暴露系の記事を出さないのは、取材する価値がないからです。その情報を出しても、広がりがなく、ただ感情の表面をなでるだけで、日本経済や世界経済を揺るがすような大規模の影響を各方面に及ぼすものではない。
「扱えない」のではなく、「扱う価値がない」からこそ、誰もやらない。
◆裏切りがはびこる社会の末路
そして、裏切りは早い者勝ちであり、先に裏切ったほうが得をしてしまいます。
裏切りの例は更なる裏切りの早期化を呼び、最終的には誰も他人に情報を漏らさない、人を信用しない社会へつながるでしょう。
これは友人関係などでは収まらず、共同体や社会の崩壊をも引き起こしかねない事態であり、明らかに反社会的な行動です。
仮に今後も暴露の連鎖が続けば、やがて誰も知らない人を信じなくなる世界にたどり着くでしょう。
