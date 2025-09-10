新作、待ってたぁああ！！【ニトリのN+】いまから狙いたい「最旬アイテム」

本格的に秋服が街に並びはじめた今、【ニトリ】発のファッションブランド【N+（エヌプラス）】からも待望の新作アイテムが到着しました。この秋も注目のジャケットコーデに合わせやすいブラウスや、着こなし次第で端正な淑女の装いを楽しめそうなワンピースなど、旬のムードをとらえた素敵なアイテムがずらり。秋本番を前にワードローブに迎えておきたいN+の秋物をお届けします。

クラシカルな幾何柄ブラウスはジャケットにもマッチ

【N+】「幾何柄モノトーンプチハイネックブラウス」\2,990（税込）

ジャケットやカーディガンを上から羽織った際にもバランスよく決まる、低めのハイネックカラーが着回し力を高めるブラウス。胸元にギャザーをあしらったクラシカルなデザインが、この秋のトレンドムードにもマッチする一着です。細やかな幾何柄も色味で主張しないモノトーンならハズしすぎず、コーデのシックなアクセントになってくれるはず。

レースのドッキングデザインが1枚で品よく華やかに

【N+】「袖レースプルオーバー」\2,990（税込・値下げ価格）※9月1日～24日までの感謝祭限定価格

ガバッと着るだけで着映えするコーデを楽しめそうな、異素材切り替えのプルオーバー。透け感のあるレースを大胆にドッキングさせたボリューム袖が、単色ながら1枚でコーデに華やかさをプラスします。肌がわずかに透けるフェミニンなレースは抜け感を演出しつつ、気になる二の腕まわりのナチュラルなカバー役にも。

多彩なテイストで着こなしたい優雅なAラインワンピ

【N+】「ワッシャー素材Aラインワンピース」\4,990（税込）

やや高めのウエスト位置からふわりと流れるAラインシルエットが優雅で美しいワンピース。シワ感のある素材のおかげで真面目になりすぎず、合わせる小物次第で多彩なテイストのコーデを楽しめます。7分丈の袖や上半身はすっきりとしているため、上から羽織ものを重ねても着膨れ感なく着こなせそうです。

穿き心地とシルエットの美しさを追求したパンツ

【N+】「ハイパーストレッチ美ストレートパンツレギュラー丈」\3,990（税込）

「ウエストやヒップ周りをきれいに見せる立体的なパターン設計」（公式ECサイトより）を追求したストレートパンツ。すとんと落ち感のあるラインは脚線を美しく演出し、何気ないカジュアルコーデもキレイめな雰囲気に寄せてくれそうです。生地にはストレッチ感があるため、穿き心地のよさに期待できるのも嬉しいポイント！

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ