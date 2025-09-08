映画系YouTuber サイ＆つるみん「現実でこれができるのか！」ジョン・ウィック新作スピンオフの異能力級アクションを絶賛！
映画系YouTuberのサイ＆つるみんが、自身のYouTubeチャンネルで、新作映画『バレリーナ:The World of John Wick』の感想動画を更新。ふたりは、「ジョン・ウィック」シリーズの待望スピンオフ作品をさっそく鑑賞し、その熱い感想を語り合った。
つるみんさんは、「これまでに4作品公開されてきたシリーズで一番好きなのは1作目」と語り、シリーズの衝撃や魅力について持論を展開。「ガンフーという新語を生み、型破りなアクションで視聴者を驚かせるのが今シリーズの面白さ」と分析。さらに「警察が機能しない殺し屋世界の設定がロマンであり、一貫性が魅力」という視点にも注目していた。
今回のスピンオフ「バレリーナ」について、サイさんは「予告で既に衝撃を受けていた」と明かしつつも、「前半から中盤までは期待値を超えず...」と率直な意見を述べる。だが、つるみんさんも同調しつつ「後半はヤバイ村みたいな展開でノンストップ！映画館で観るべき」と大絶賛。ふたりとも「女性主人公ならではのアイデアに長けた戦い方が新鮮だった」と述べ、「ジョン・ウィックのアクション制作陣、まだまだ持ちネタがあったのか！」と驚いた様子でアクションを褒め称えた。
象徴的だったのが手榴弾や火炎放射器を使った戦闘シーン。「バラエティ豊かな殺し方を見せ、まるで新しいアトラクションに乗った気分になれた」と興奮を言葉にする。特に、「火炎放射器の一騎打ちは異能力バトルのようで、カメラワークや効果音も最高。鼓膜が喜ぶ音だった」とアクションの完成度を高く評価した。
一方で、「新米があり得ないほどの成果を出せる設定や、成長段階の描写が物足りない」とツッコミも忘れない。「ダイジェストで良いから、成長過程をもう少し見たかったし、敵と主人公の目的がセリフからズレる箇所もノイズだった」といつも通り、冷静な指摘も。
サイさんとつるみんさんは動画の最後に「型破りなアクションの数々や、新たな魅力を称えつつ、『ジョン・ウィック』ワールドへの熱いウェルカムの言葉」で締めくくっている。
