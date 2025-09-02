ある日突然、世界中にゾンビがあふれかえったら人類は恐怖に包まれることでしょう。そんな疑似体験をすることになった猫ちゃんの光景が、1億再生を突破して反響を巻き起こしています。ゾンビたちに囲まれた猫ちゃんの光景には、「絶体絶命ですね（笑）」「追い詰められちゃった！」とコメントが寄せられることに。猫ちゃんの予想外の反応が世界中に笑いを届けています。

【動画：段々と接近してくる『ゾンビのおもちゃ』に、猫が…】

ゾンビに囲まれてしまったねぎ君

1億再生を突破して話題となっているのは、Instagramアカウント『ねぎくん しじみちゃん』に投稿された、ゾンビに囲まれるスコティッシュフォールド・ねぎ君の光景。この日、ねぎ君は部屋の隅でうずくまっていたとのこと。なぜなら、目の前にたくさんのゾンビが現れたから！

とはいえ、このゾンビは全ておもちゃ。触れられてもねぎ君がゾンビの仲間になってしまう心配はありません。

はたして、ねぎ君はゾンビの恐怖を前に、いったいどのような反応を見せてくれるのでしょうか？

ゾンビに戸惑うねぎ君にキュン♡

解き放たれたゾンビのおもちゃを目の前にして、ねぎ君はジッとゾンビたちを見つめていたそう。隙をつかれたらゾンビの仲間になってしまうかもしれない恐怖に、体が動かないのでしょうか？

しかし、近寄ってくるゾンビのおもちゃを見ているねぎ君の目は、恐怖というよりも戸惑いの方が強かったご様子。ゾンビおもちゃが近づいてくるたびに、興味深そうにキョロキョロとゾンビのおもちゃの顔を見渡していたといいます。

猫のねぎ君は、ゾンビがどんな生物なのか知らないため、きっと怖さよりも好奇心の方が勝っているのでしょう。そうしていつの間にか周囲をゾンビのおもちゃに囲まれてしまったねぎ君。その姿に、思わず笑いが込み上げてきます。

まるで巨大猫のような光景にほっこり

初めてゾンビのおもちゃを見たときには、少し戸惑っていたねぎ君。しかし、何度か遊んでいるうちに、ゾンビのおもちゃに慣れてきたご様子。しばらくすると、ねぎ君はゾンビを目の前にしてお腹を出して寝転がるほどの余裕を見せるようになったといいます。

その姿は、まるでねぎ君の方が大きな猫怪獣のようにも思えてきます。

しかし、ねぎ君はゾンビたちを追い払ったり攻撃したりする事はなかったそう。ただそこにいて、のんびりとお昼寝をする優しい猫怪獣の姿に、思わず癒やされてしまいます。

迫り来るゾンビと対峙するねぎ君の光景には、「可愛い！」「リアクションが可愛い♡」「全く動じてないですね（笑）」と、たくさんのコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『ねぎくん しじみちゃん』では、そんなねぎ君と妹猫のしじみちゃんの平和な日々が投稿されています。

ねぎ君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ねぎくん しじみちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。