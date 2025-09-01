近年、宇宙を題材にしたフィクションが増えている。

2020年～2022年に連載された魚豊の漫画『チ。―地球の運動について―』（小学館、全8巻）は、中世ヨーロッパを舞台に、地動説の研究に命を賭けた者たちの物語。漫画ファンの間では広く知られた作品だったが、2024年～2025年にアニメがNHKで放送されたことによって、より幅広い層に注目される作品となった。

2023年に刊行された伊予原新の小説『宙わたる教室』（文藝春秋）は定時制高校を舞台にした、様々な事情を抱えた生徒たちの群像劇。生徒たちは主人公の理科教師が顧問を務める科学部で「火星のクレーター」を再現する実験をおこない、研究成果を学会で発表することも目標とする。本作は2024年にNHKでドラマ化され、大きな反響を呼んだ。

そして、現在放送されている大森美香脚本の連続ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系／以下『ぼくほし』）は、スクールロイヤーとして私立高校に派遣されることになった弁護士・白鳥健治（磯村勇斗）が主人公の異色の学園ドラマ。健治は弁護士として学校内で起こる生徒と教師のトラブルと向き合っていく一方、天文部の顧問として生徒たちとの親交を深めていく。

他にも、2020年のコロナ禍を舞台に天文部で活動する高校生たちの姿を描いた『この夏の星を見る』（KADOKAWA）は2023年に辻村深月が刊行した青春小説で、今年の夏に山元環監督の手で映画化。そして、9月8日からNHKの「よるドラ」枠で、元天文部の女性4人が、超小型人工衛星を作ることで宇宙を目指そうとする連続ドラマ『いつか、無重力の宙で』が放送される。

近年は、イーロン・マスク、ジェフ・ベゾスといった実業家が次のフロンティアとして宇宙開発に対し強い関心を向けている。2021年には実業家の前澤友作が民間人飛行士として宇宙に行ったことが話題になったが、かつてはSFの世界だった宇宙を舞台にしたビジネスは近い将来、夢ではなくなると言われている。

その意味で宇宙は世界のトレンドと言えるが、イーロン・マスクたち世界の実業家が見ている宇宙と、近年の日本で作られているフィクションに登場する宇宙とでは、見ているものが異なるように感じる。

たとえば『チ。』の主人公・ラファウは、地動説を研究したことで、異端者として弾圧されることになるのだが、彼が地動説に惹かれたのは、天動説で語られる天体の動きよりも「合理的で美しい」と思ったからだ。

一方、『宙わたる教室』の天文部の生徒は、火星特有の花びらのように広がるランパート・クレーターの再現実験をおこなうために火星の重力と土を再現し、教室に火星を作り出そうとする。時代は『チ。』とは異なり現代だが、生徒たちもまた科学的な検証と実験を繰り返すことで、火星を作り出そうとしており、科学的な態度を貫くこと自体が、彼らにとっての大きな喜びとなっている。

定時制高校に通う生徒たちは、日常生活を送る上で様々な困難を抱えている。元不良の柳田岳人（小林虎之介）は文字の読み書きが困難なディスレクシアという学習障害を抱えており、その結果、学校の勉強についていけずにドロップアウトしてしまった。

柳田は理科教師の藤竹叶（窪田正孝）と出会ったことで科学に興味を落ち、学生として成長していくのだが、物語後半になると過去につるんでいた不良仲間から嫌がらせを受けて足を引っ張られる。一方、藤竹も優秀な助教授だったが、「論文の格が下がる」という理由で研究に参加していた高専生の名が論文に掲載されなかったことをきっかけに、上司にあたる教授と衝突し、大学を辞めてしまう。

『チ。』でも天文研究助手のヨレンタが女であることを理由に、研究会に参加させてもらえない姿が描かれた。『チ。』も『宙わたる教室』も、合理的で美しい星と宇宙の世界と対比される形で、偏見に凝り固まった非合理な人間社会の醜さが描かれる。

そんな人間社会に息苦しさを感じている人々にとって、唯一の希望は何かを学ぶことだ。

『ぼくほし』の第3話で、宇宙が好きなスクールロイヤーの健治は「法律も宇宙も学校とは違って秩序がある」と言う。

また、天文部を復活させたい高瀬佑介（のせりん）に対して健治は「僕は何かをどうにかしたいと思った時は法を読みます。そうすると世の中の仕組みがわかって、前に進む手段が見つかることがある。日本は社会のあらゆる人が法律に従う法治国家ですから」と言った後「学校内での法に当たるのが校則です。もしかしたらその中に高瀬さんの幸いが潜んでいるかもしれません」と助言を与える。

健治の言葉は、人が宇宙に惹かれることに対する一つの答えだと感じる。

宇宙や法律には、合理的で美しい秩序立った世界が存在する。その秩序を学び、理不尽な人間社会とは異なる法則が存在することを知ることによって、（人間社会で）傷ついた私たちの心は癒やされる。

だからこそ、宇宙について学ぶ喜びを描いた物語が求められているのだ。

（文＝成馬零一）