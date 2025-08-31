会談したインドのモディ首相と中国の習主席/India's Press Information Bureau/Reuters

天津（ＣＮＮ）中国の習近平（シーチンピン）国家主席は３１日、インドのモディ首相と会談し、両国が友人でありパートナーであることが「正しい選択だ」との認識を示した。世界１、２位の人口を抱える中国とインドは、米国との摩擦を共通の背景に関係改善を模索している。

習氏とモディ氏の会談は、天津での上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議に合わせて行われた。モディ氏の訪中は７年ぶり。両首脳は握手を交わし、カメラの前でポーズを取った後、座って会談に臨んだ。ウクライナ戦争の激しさが収まらない中、両国は米国の高関税や、ロシアとの関係をめぐる欧米の厳しい視線に直面している。

習氏は向かい合って座るモディ氏に対し、「今日の世界は１００年に一度の大変革に見舞われている」「国際情勢は流動的で混沌（こんとん）としている」と説明。両首脳の脇にはそれぞれの国の当局者が同席していた。

習氏はさらに「両国が良好な隣国関係、友好関係を保つ友人でいること、互いの成功を支え合うパートナーになること、竜と象が共に舞うことが正しい選択だ」とも語った。これは両国伝統のシンボルに言及したものだ。

一方、モディ氏は習氏の招待に感謝の意を示し、ヒマラヤ国境の係争地域での緊張が緩和しつつある点を含め、関係改善に言及した。ヒマラヤでは２０２０年、両国による衝突で死者が出た。

モディ氏は「相互の信頼と尊重に基づき、両国関係を前進させるべく尽力する」とも表明した。

モディ氏が訪中したのは、ＳＣＯ首脳会議に出席するためだ。ＳＣＯは中国とロシアを後ろ盾とする地域安全保障の枠組みで、世界の力関係を自国有利に再編しようとする習氏とプーチン氏の試みの要となっている。