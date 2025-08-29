専業主婦の私に「ボーナスは？」と聞く友人。共働きママ友からのLINEに、少しイラッ【ママリ】

友達にLINEで、

もうすぐボーナスだね💴やね！楽しみじゃない？（笑）

ときました。

どう返事しますか？



友達は夫婦とも働いてボーナスもどちらもあります。

私は仕事をしておらず、主人はボーナスは今回あるのかも定かでなく数万円出たら嬉しいなって状況です。



この友達からは、前回の夏も、去年の冬も、ボーナスについてLINEがきて、ボーナス3カ月分あった？とかも聞かれ、適当に流してました。まず、3カ月あった？と当たり前のように数ヶ月もでる前提で質問され、落ち込みました。

出るかもわからないんだって言った時には、0円とかないやろ！と言われ、実際に先輩は1万円だった時あったみたいだよっと答えても、笑い話のように捉えられ、

数日後、でた？と聞かれ、出たと答えたら、

出ないかもっていいながら、でてるじゃん！のように言われました。



楽しみでもないし、主人も、なかったらごめんねって言ってくれたりの状況で、その状況は友達には伝えてませんが、ボーナス楽しみだね！て軽々しく今回もLINEがきて腹立ちます。 出典：

qa.mamari.jp

お金の話はデリケートなもの。働いている職種や雇用形態、家庭の状況によっても給料やボーナスは全く違いますよね。実際に友人は共働きのため、単純に考えても倍もらえるので楽しみなのも分かります。



しかし、投稿者さんは専業主婦ですし、会社の状況によっては出ない可能性もあったそうです。夫の気持ちも考えると、友人の軽々しい発言に腹を立てるのも無理はありませんよね。

無神経な友人にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

シカトですね。自分のボーナス自慢したいだけじゃないですか？ 出典：

「制度が変わってボーナスはなくなった」と言って終わりにしますかね(笑) 出典：

私ならお金の話をする友達からのLINEは基本既読スルーですね😅 出典：

自慢と嫌味な感じがしますね😥

私だったら、何で毎回ボーナスのこと聞くの？と返して、その返事次第で無視ですね😅 出典：

2馬力で働いていることで収入も多いことを自慢したいだけなのかもという声がありました。相手の家庭状況も知らずにお金の話を聞いてくるのは友人と言えども失礼ですよね。また、ボーナスが出ないかもという状況も理解できないようですし、共感できる部分が少ないのかもしれません。



あえて返事をしなくても少ししたらまたボーナスの話題を送ってくるとのことなので、ストレスになるようでしたらはっきり拒否することも大切ですね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）