「ザ ブッフェ包包點心」の食べ放題が平日限定で夜もお得に！終日「ランチ料金」で楽しめるよ。＜9月5日まで＞

ニラックスが展開する「ザ ブッフェ包包點心」では、2025年9月5日まで、食べ放題を夜も「ランチ料金」で利用できるキャンペーンを開催しています。

平日限定！今だけのお得なキャンペーン

様々な飲茶を食べ放題で楽しめる「ザ ブッフェ包包點心」では、平日限定で、食べ放題を終日ランチ料金で楽しめるキャンペーンを9月5日まで実施しています。

おすすめは、オーダーごとに蒸したてが提供される『自家製台湾小籠包』です。

もちもちの皮の中から肉の旨味が凝縮されたスープが溢れ、口の中においしさが広がります。

他にも、バラエティー豊かな『点心』や、『蒸し鶏サラダ』や『担々豆腐』などさっぱりとした冷菜も多数揃っています。

さらに『本格旨辛麻婆豆腐』や『あさりの豆鼓蒸し』など、定番人気の主菜や、『五目炒飯』や『魯肉飯』といったご飯類もすべて食べ放題に含まれています。

自分好みのカスタマイズで楽しめる「麺類」も人気アイテムのひとつです。

『鶏白湯』や『醤油』など、定番ラインナップに加え、まだまだ蒸し暑い今の季節に嬉しい『涼麺（中華涼麺＆担担涼麺）』2種類も登場中です。

また、コース別のオーダーメニューも充実しています。

『蟹小籠包』は、蟹の旨味をたっぷり味わえる一品です。

『トリュフ入り餃子』は、海老のぷりぷりした食感と濃厚で芳醇なトリュフの香りが溢れる餡を楽しむことができます（トリュフ含有量は、餡中で0.15％）。

モチモチのパオピンに包まれた肉厚な『北京ダック』もオーダー可能です。

市川ニッケコルトンプラザ店・ららぽーと横浜店・イオンモール堺北花田店の3店舗で実施中です。

オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくは各店舗のページから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部