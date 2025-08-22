日産、新型ルークスを初公開。軽自動車初、クラストップが盛りだくさん！

約165万円から！ ホンダ「最小・最安級コンパクトカー」実車展示！ 全長3.8mの“ちょうどいいサイズ”に「5速MT」や「RS」モデルも！ 大人気の国民車「ブリオ」インドネシア仕様なぜ日本には導入されない？