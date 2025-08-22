「冗談抜きで恐怖」何週間も使用中のロッカーを開けたら、そこには“人間の首”が!?【作者に聞く】
漫画家のゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)が描く「運び屋ゆきたの漫画な日常」。今回は、何週間も「使用中」になっていた宅配ロッカーにまつわる「宅配ロッカーの首」というエピソードと、ゆきたさんのインタビューを紹介する。
■宅配ロッカーから「首」が出てきた
あるマンションの宅配ロッカーが、何週間も「使用中」のままになっている。不審に思った管理人さんがマスターキーで扉を開けてみると、中にはなんと人間の首が。管理人さんは思わず「ぎゃあああ!!」と絶叫した。
しかし、その正体は、近くに住む美容師さんが仕事で使うマネキンの首だった。このエピソードについてゆきたさんは、「これは冗談抜きで恐怖体験だったと思います」「そんなモノ入れないで〜」というコメントが寄せられたことを明かす。
■宅配ロッカーの意外な使い方
ゆきたさんによると、宅配ロッカーには、ダイヤルなどで暗証番号を設定するタイプのものがあり、たまにロックしてキープする人がいるという。キープするのは住人だったり、配達員だったりするそうだ。
住人の場合は「物置がわりにしてしまうらしい」とのこと。配達員の場合は、自分しか使えないようにするためだという。ゆきたさんは「みんなが便利なように使ってほしいですよね」と注意を促す。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
