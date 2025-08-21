ひんやり“シャリぷる”！スタバ運営のイタリアンベーカリー「プリンチ」の夏ドルチェ
スターバックスが運営するイタリアンベーカリー「プリンチ(R)」が、シャリッとした食感を楽しめるイタリアのかき氷「グラニータ」を使った夏のドルチェを販売中だ。
【写真】サッパリした味わい！甘さも控えめで、グレープフルーツのちょっとした苦味も楽しめる大人味の「グラニータ グレープフルーツ」
ラインナップは、「グラニータ グレープフルーツ」、「グラニータ クリームチーズ & ヨーグルト」、「グラニータ マンゴー & パッションフルーツ」、「グラニータ ベリー ロッソ」の4商品(イートイン1200円 テイクアウト1178円)。それぞれ、ヒンヤリ、シャリッとした自家製のグラニータ、プルッとした口当たりのジュレ、甘味や酸味のある果実などが重ねられており、新感覚のプリンチ流かき氷となっている。
「グラニータ グレープフルーツ」は、柔らかな色味がエレガントな雰囲気をまとったプリンチオリジナルのグラニータ。ベースに白ブドウジュレを敷き、その上に2種類のグレープフルーツを使った自家製のグラニータを重ねている。そしてトッピングは2色のグレープフルーツ＆ライム。プルッとのど越しのいい白ブドウジュレとシャリシャリで冷たいグラニータの食感の共演が楽しめる。柑橘系の清涼感あふれる香りと風味で、涼やかな気分に浸れること間違いなしだ。(※取扱い店舗：プリンチ 代官山T-SITE、スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京、スターバックス リザーブ 銀座マロニエ通り)
デザート感満点の「グラニータ クリームチーズ & ヨーグルト」は、青紫・白・緑のさわやかなカラーコントラストが映えるグラニータ。クリームチーズとヨーグルト、コンデンスミルクを合わせた自家製のグラニータは、ほどよい酸味と、チーズの濃厚なコクが絶妙なバランスを生み出している。そして、レモン果汁を効かせたジュレ、旬のブルーベリーの優しく甘酸っぱいソースもポイントに。最後まで心地いい清涼感を楽しめる一品だ。(※取扱い店舗：プリンチ 代官山T-SITE)
「グラニータ マンゴー & パッションフルーツ」は、夏のカラー、太陽をイメージした情熱的な印象。マンゴーピューレ＆甘酸っぱいパッションフルーツのピューレに、パッションフルーツのシロップを合わせたフルーツテイストとなっている。こちらは、プルッとしたマンゴージュレ、甘酸っぱいパッションフルーツソース、トロッとしたマンゴー果肉のおかげで、南国のリゾート気分を味わえる一杯だ。(※取扱い店舗：プリンチ 代官山T-SITE、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京、スターバックス リザーブ 銀座マロニエ通り)
鮮やかで、愛らしい仕上がりが特徴の「グラニータ ベリー ロッソ」は、サッパリとした風味と4つのベリーの穏やかな甘さ、両方を楽しめる。フォレストフルーツであるベリーは、赤スグリ、ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーを使用。ほのかなバラの香りと、イチゴのジュレの柔らかい舌触りもポイントで、全体から優雅さを感じることができる。(※取扱い店舗：プリンチ 代官山T-SITE)
いずれについても、「まずは果実のジューシー感とグラニータのシャリシャリ感を堪能し、少し溶けてきたらジュレと混ぜ合わせて“シャリぷる食感”と味わいの変化を楽しんでいただく食べ方がおすすめです」と、同店シェフ。 主役となる自家製グラニータと、その味わいを引き立てる名わき役のジュレのハーモニーを楽しんでほしい。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
