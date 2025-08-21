「ハリボー」「ピュレグミ」「inバープロテイン」などが無料に！セブンで《1個買うと1個もらえる》が追加されたよ。（8月21日時点）
セブン-イレブン各店では、2025年8月21日から27日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。
8月19日から始まったキャンペーンはこちらから。
小腹が空いたときにも大活躍
1つめの対象商品は、キッコーマン「調製豆乳」と「おいしい無調整豆乳」です。
どちらか1本を購入すると、「調製豆乳」「おいしい無調整豆乳」「豆乳飲料麦芽コーヒー」「豆乳飲料バナナ」（各200ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、「ハリボー ハッピーコーラ」、ブルボン「しゃりもにグミ ヨーグルト」、カンロ「ピュレグミ マスカット」、味覚糖「忍者めしラムネ」です。
いずれか1個を購入すると、「ハリボー ゴールドベア」、ブルボン「しゃりもにグミ グレープ味」、カンロ「ピュレグミ プレミアム 山梨産白桃」、味覚糖「忍者めし鋼 グレープ味」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、森永「inゼリー エネルギー MCT3.2g」です。
1個購入すると、「inバー プロテイン」の「ベイクドチョコ」「ベイクドビター」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、いずれも8月28日から9月10日まで。
小腹が空いたときにぴったりのお菓子や飲料をお得にゲットするチャンスです。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ