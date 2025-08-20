エコノミー運賃でワンランク上の「プレエコ」に乗れる？旅行好きが『ソウル発』航空券に夢中になるワケ

ここ数年、「航空券が高い」のは、日本に限ったことではない。だが、東アジアからアメリカ・ヨーロッパなど方面行きで、東京発と韓国・ソウル発を比べると、航空券の運賃が全く違うことがあるのをご存じだろうか。`

実はコロナ禍の前から、旅行好きや飛行機のマイル“修行”をする人々の間で「ソウル発」の航空券は、よく知られている。日本からそのまま飛ぶより、その運賃しかりマイルもよく貯まり、変更やキャンセルなどのルールも柔軟であるなど、コストパフォーマンスが良いことで人気がある。

特に今、円安などによって訪日外国人（インバウンド）が大挙して日本に来ている。それに伴い、日本発着の航空運賃も高騰している。

東京発とソウル発の運賃を比較！ ２〜３倍も違う航空会社も

旅行検索サイト『スカイスキャナー』および『Googleフライト』で、’26年３月中旬の東京／ソウルーパリのエコノミークラス（往復）で主要航空会社の運賃最安値を検索してみた。

主な航空会社の運賃を比べても、大きな差が見られる。特に、フィンエアーは日本発着だと２倍以上、カタール航空やエールフランスも２倍近くし、ほかの外資系航空会社も軒並み日本発が高い。直行便も、韓国発のほうが安い。

日本発着で検索すると、ほぼどの方面も最安値で、中国東方航空など中国系が並ぶ。だが、筆者も何度か中国系を利用したことがあるが、いくら運賃が安くても、英語が通じにくい、LINEやGoogle、Instagramなど日常使いのSNSが中国政府の「金盾」政策でそのまま利用できないネット環境など、旅慣れていない限り、乗り継ぎかつエコノミークラスで利用するにはハードルが高い。

一方、エコノミークラスより上級の「プレミアムエコノミークラス」の運賃はというと、日本発は30万円を超えるのに対し、ソウル発は10万円台からある。「ビジネスクラス」はソウルも韓国の首都である程度はビジネス需要があるものの、全体的にやはり安い。

日本発の最安運賃に多い「返金不可」…ソウル発は運賃ルールが柔軟

また、同じレベルの予約クラスでも、日本発に比べると韓国発の「キャンセル」や「予約変更」に関するルールが柔軟で、各種手数料も安い。特に、日本発の最安運賃は「返金不可」が多くみられる。

例えば、ターキッシュエアラインズの場合、東京−パリのエコノミークラス往復で、最安運賃（約19万円）だと、運賃ルールが「キャンセル返金不可」「変更手数料11万4200円」である。約25万円の運賃を選ぶと「キャンセル無料」「変更手数料無料」となる。

一方、ソウル−パリだと、最安運賃（約15万円）で「キャンセル料４万8100円〜」「変更手数料４万8100円」となり、1000円ほど高い運賃を選ぶと「一部区間、キャンセル無料」「変更手数料１万9300円」となる。

実は以前から安かった「ソウル発」となぜか高い「日本発」

そもそもなぜ、日本発と韓国発で運賃に差があるのか。その主な理由として、日本と韓国のインバウンドにおける人気の違いに加え、空港発着料の差などがよく挙げられる。

以前から「ソウル発は安い」というのが、旅行好きの間で定着している。前出のスカイスキャナーで、出発地を「東京」から「ソウル」に日付そのままで変えると、運賃がガクンと下がるのを筆者も何度も経験してきた。日系はともかく外資系の航空会社が日本発を高めに設定しているのは、自力でとことん調べて航空券を買う個人旅行が多い韓国と、旅行会社向けに大量販売が今も多い日本との違いなどがあるのかもしれない。

まず、ソウル発の航空券を買う場合、『スカイスキャナー』『Googleフライト』などで検索・比較し、航空会社の公式サイトから購入するのがおすすめだ。だが、航空会社によっては公式サイトで日本からソウル発の航空券が買えない場合も実際によくある。その際は『エクスペディア』『Trip.com』などのOTA（オンライン旅行サイト）を利用する。

筆者が時々利用するエクスペディアは、行きと帰りで別々の航空会社を組み合わせた航空券なども取り扱っているのに加え、購入前に「予約クラス」がしっかり表示される。以前、購入済みの航空券を変更しようとした際、オンラインでの変更だと、変更手数料が５万円以上と表示されたが、航空会社の公式サイトで下調べしたうえでエクスペディアのコールセンターに電話して交渉すると、数千円で変更できたということもあった。

また、日本からソウルまでの航空券を別途手配する必要がある。ソウルでの乗り継ぎでは、韓国へ一度入国して手荷物を受け取り、再び手荷物を預けて出国するのが基本。乗継時間は仁川空港で通常２時間で可能でも、できれば４時間以上はあったほうが安心だ。日本−ソウル間の運賃は時期によって大きく変動し、LCC（格安航空会社）も多い。

ソウル発でおすすめの路線は、ヨーロッパやアメリカ、オセアニアなどの長距離線。また、東京や大阪、福岡など都市部以外でソウル便がある日本の地方空港だと、ソウルまでの運賃次第だが、羽田や成田、関西などを経由するより、安くて便利な場合もある。

さらに、上級マイラーだと、ANAやJALで、ソウル金浦→羽田→欧米豪→羽田→ソウル金浦、と利用する人もいる。前出の東京／ソウルーパリの運賃比較で、ANAがどちらも約22万円と変わらない。東京−ソウルの往復分はもちろん別途必要だが、マイルと飛行実績を貯めるのが最大目的と考えると、ソウルへまず行って羽田経由で飛ぶほうがコストパフォーマンスが良く、自社便の自社マイルなので確実に貯まる。

ソウル発がいくら安くとも日本−韓国間の飛行機往復は必要で、あくまで旅行日程に余裕がある人向けではある。だが現在、日本発の航空券が高止まりで燃油サーチャージも安くない現状、旅費節約を考えると、ソウル発を活用するのも手だろう。

取材・文・写真：シカマアキ