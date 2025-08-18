THE RAMPAGE 川村壱馬、“赤壱馬”と“黒壱馬”2パターンのコーデを披露　『VOCE』10月号表紙に登場

THE RAMPAGE・川村壱馬が表紙を飾る『VOCE』2025年10月号増刊・Special増刊（講談社）が8月21日に発売される。

【写真】誌面には見上愛・福本莉子・上坂樹里も登場

今号ではTHE RAMPAGE・川村壱馬が2パターンの表紙を披露。増刊は川村の美容論や歴史、そしてVOCEの思い出を語ったビューティ号、そしてSpecial増刊はSNSで実際に“壱馬アディクト”の読者から集めた声をもとにつくった1冊となっている。

ビジュアルコンセプトはアカレンジャーのような中心的存在感を表現した“赤壱馬”と、川村のバースデーカラーでもあり漢気を表現した“黒壱馬”。写真もインタビューもまるで違う2冊だが、ともに「川村壱馬が惚れた壱軍コスメBOX」が特別付録として付属される。

そのほか通常版・Special Editionの表紙は浜辺美波が飾っており、特集トップは上坂樹里、メイク企画『「夏の余韻」と「秋の予感」』には上坂樹里とともに見上愛、福本莉子が登場。8月21日に24歳の誕生日を迎えるフィギュアスケーター・本田真凜も登場する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）