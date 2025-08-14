NIKEの新スパイク『ファントム6』、“ハーランドモデル”が早くも登場！カラーに込められた「イメージ」とは

今夏アップデートされたNikeのサッカースパイク「ファントム」シリーズ。

最新作である『ファントム 6』に、マンチェスター・シティのノルウェー代表FWアーリング・ハーランドのシグネチャーモデルが早くも登場した。

Nike Phantom 6 Elite “Erling Haaland”

アイスブルーと燃えるようなレッドとイエローのカラーは、現役最強ストライカーの一人であるハーランドの内なる炎と、彼の爆発的な得点力をイメージしたものだ。

『ファントム 6』は、革新的なGripknitで彼の正確なプレーをサポート。粘着性のあるテクスチャーで足とボールの距離を縮め、ミスの許されないあらゆるチャンスで優れたコントロールを実現している。

また、Cyclone 360トラクションプレートがさまざまな素早いカットに対応。ゴールを決めるための大きなアドバンテージを生み出す。

ハーランドの最新シグネチャースパイク『ファントム 6 LOW エリート EH』は、日本ではAGモデルが8月19日（月）に先行発売。FGモデルは8月下旬に発売されるとのことだ。

価格はいずれも32,450円（税込）となっている。