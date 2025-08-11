二階堂ふみ＆カズレーザーの結婚で思い出された「大物カップル」　頭脳明晰芸人に女性からアプローチの共通点も

8月10日、女優の二階堂ふみと、お笑いコンビメイプル超合金のカズレーザーが結婚を発表した。同日の午後4時、それぞれSNSで連名の文書を公開し報告。祝福とともに衝撃が広がっている。

「二階堂さんは、これまで2016年にカズレーザーさんのファンであることを公言していました。翌年2017年には、念願の共演を果たし、特に『お顔がカッコイイ』とべた褒め。公開告白となったものの、交際は報じられることはありませんでした。誰もが予想しなかった電撃結婚という形になりましたね」（芸能プロ関係者）

結婚発表の翌日、カズレーザーが『サン！シャイン』（フジテレビ系）の生放送中にコメント。二階堂の魅力を聞かれ「そうですね、僕よりすべてがしっかりしているというところですね」と仲睦まじい関係性を吐露。普段から赤い服装を着用しているカズレーザーだが、デートは「意外となんとかなるもんですね」と、バレずに交際を続けていたことも明かした。

大女優と芸人の11歳差となる結婚発表。世間には衝撃が広がったが、同時にある夫婦を思い出す声がXに多数上がっていた。

《蒼井優さん＆山里亮太さんパターンじゃん》

《山里さんと蒼井優さんの時の衝撃が蘇る》

《蒼井優さんもだけど、二階堂ふみさんも自分から惚れてアプローチしたんだよなあ》

それは、2019年に結婚を発表した女優の蒼井優と南海キャンディーズの山里亮太だ。

「蒼井さんと山里さんは、2019年4月に交際がスタート。山里さんの相方・しずちゃんが間を持った事がきっかけになりましたが、以前から蒼井さんが山里さんの著書や、出演番組も見ていて“尊敬”していたといいます。その後、単独ライブに通ったり、食事を重ねるうちに交際に発展したのです」（芸能ジャーナリスト）

女優側からのアプローチは、今回の二階堂との共通点だ。さらに、彼女たちが選んだのは“頭脳明晰”な男性だった。

「山里さんは関西大学出身。頭のキレも良く、生放送などで臨機応変に対応できるトーク力はピカイチです。カズレーザーさんも同志社大学を卒業し、年間200冊以上の本を読むなど知識が豊富。クイズ番組やニュース番組のコメンテーターとしても引っ張りだこです。芸人という“面白さ“とともに、“頭の良さ”も、女優さん達が魅力を感じるポイントのひとつだったのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

意外なビック夫婦の今後を見守りたい。