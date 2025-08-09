アウトドアも街歩きも快適にこなす！【キーン】のサンダルがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
軽さも履き心地も想像以上！【キーン】のサンダルがAmazonで販売中！
OPEN AIR SNEAKER.O3はオゾン、クローズドヒール ライトウェイトバージョン。UNEEK DNAである、パテント取得済みのインターロッキングコードシステムに、5mmのオーバルコードを使用。O3フォームの搭載により軽量化に成功、空気に包まれているような履き心地を具現化。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
特許取得のコード構造と軽量O3フォームにより、空気のような履き心地と優れたフィット感を実現している。
→【アイテム詳細を見る】
かかとと甲にプルタブを採用し、脱ぎ履きが簡単。快適さと使いやすさを兼ね備えた設計となっている。
解剖学的に設計された中足部が足裏に自然に沿い、長時間の歩行でも疲れにくい快適な構造が魅力。
→【アイテム詳細を見る】
通気性に優れたアッパーと滑りにくいソールで、都市でもアウトドアでも活躍する万能型の一足となっている。
軽さも履き心地も想像以上！【キーン】のサンダルがAmazonで販売中！
OPEN AIR SNEAKER.O3はオゾン、クローズドヒール ライトウェイトバージョン。UNEEK DNAである、パテント取得済みのインターロッキングコードシステムに、5mmのオーバルコードを使用。O3フォームの搭載により軽量化に成功、空気に包まれているような履き心地を具現化。
→【アイテム詳細を見る】
特許取得のコード構造と軽量O3フォームにより、空気のような履き心地と優れたフィット感を実現している。
→【アイテム詳細を見る】
かかとと甲にプルタブを採用し、脱ぎ履きが簡単。快適さと使いやすさを兼ね備えた設計となっている。
解剖学的に設計された中足部が足裏に自然に沿い、長時間の歩行でも疲れにくい快適な構造が魅力。
→【アイテム詳細を見る】
通気性に優れたアッパーと滑りにくいソールで、都市でもアウトドアでも活躍する万能型の一足となっている。