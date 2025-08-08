ホロライブプロダクション所属のVTuber 常闇トワが、2ndアルバム『SHIN』を10月8日にリリース。また、10月29日に2ndライブ『SHINier』を有明アリーナにて開催する。

（関連：湊あくあ、宝鐘マリン、角巻わため、常闇トワら擁するBlue Journey 1stワンマンで感じたホロライブ音楽企画の新基軸）

本情報は、本日8月8日に行われた生誕生配信で発表されたもの。本アルバムは、先行配信曲「My Abyss」、「バズビバザヴ」、「ChewyChewy」のほか、ヒグチアイ、R・O・N、和ぬか、ユリイ・カノン、瀬名航の新規書き下ろし楽曲を収録。各曲はそれぞれ、アルバムタイトルにある“シン”をテーマに、常闇トワのパワフルかつ繊細な歌で表現した作品となっている。また、本アルバムよりnqrse、柿迫ヒカルを迎えた「ChewyChewy」が先行配信される。

さらに、本ライブの現地会場チケットの1次先行（抽選）の受付が、本日8月8日よりスタート。チケット情報などライブの最新情報は、特設サイトにて確認できる。

（文=リアルサウンド編集部）