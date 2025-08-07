ÁÆÉÊ¤ËÈ¿ÏÀ¡ªÆç¹âÂ´¤ÎÅìÂç°å³ØÉô£µÎ±¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¼çÄ¥¡Ö·Ý¿Í¤è¤ê¤ª¤â¤í¤¤¤¾¡ª¡×
Ê¼¸Ë¤ÎÆçÃæ¡¦Æç¹â¤ò·Ð¤Æ1Ï²¤·¡¢¸½ºß¡¢ÅìÂç°å³ØÉôºßÀÒÃæ¡Ê5Î±¡Ë¤Ç¡¢YouTube¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍë½Ã¡×½êÂ°¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Á¡Ê27¡Ë¤¬7Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ï1Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ç¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¶ð°æÍµ²ð»á¤¬µÈËÜ¶½¶È¤òÂà¼Ò¤·¡¢¡ÖÍë½Ã¡×¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ø¤ó¤«¤é²¶¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ø¤ó¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡£°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤ó¡£Íë½Ã¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²¶¤é¤¬Î®¹Ô¤é¤·¤¿¤ó¤ä¤Ê¡£YouTube¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼½Ð¤¹¤Î¡£´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤Ê¡£¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤Í¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Á¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¶ð°æ¥Þ¥Í¤³¤È¡ØÃý¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¶ð°æ¡Ù¤¬Íë½Ã¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹á¤Ð¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ð°æ»á¤È¤È¤â¤Ë¼Õºá¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Á¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬É½¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ã¤ÆÄË¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¤½¤Î¸å¡¢¶ð°æ»á¤¬¡ÖÍë½Ã¡×¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Á¤Ï¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤«¤ß¤Ä¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬1¸Ä¤¢¤Ã¤Æ¡£ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤¬²¿¤«¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Á´ÉôÀµ¤·¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥³Éé¤±¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÎÊý¤¬·Ý¿Í¤è¤ê¤ª¤â¤í¤¤¤¾¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¤¬·Ý¿Í¤ÎÊý¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤è¤êÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¸À¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¤ä¤Í¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¸À¤ï¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤Æ¤ó¡¢5Ç¯Á°¤Ï¡£´íµ¡´¶´¶¤¸¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡¢ÁÆÉÊ¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ÎYouTube¡¢¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤·¹¥¤¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡£²¿¤«¡¢·Ý¿Í¤ÎYouTube¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Í¡©¡¡ÉáÄÌ¤Ë¡£µÕ¤Î¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢·Ý¿Í¤Î¤ª¾Ð¤¤Åª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¡¢¥È¡¼¥¯¤À¤Î¡¢¥Ü¥±¤À¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤À¤Î¡¢¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ìÁ´¤¯Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢·Ý¿Í¤ÎYouTube¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤Ê¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤«¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¼ä¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ï¡£¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó²á¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¿¨¤ì¤é¤ì¤â¤»¤ó¤ä¤í¤¦¤±¤É¡¢Æó¼¡ÁÏºî¤È¤¤¤¦¤«¡£ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Íë½Ã¡Ê¤é¤¤¤¸¤å¤¦¡Ë¤Ï¡¢ÆçÃæ¡¦Æç¹â¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¤è¤ëYouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡£¸½ºß¡¢¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï31Ëü¿Í¡¢¥µ¥Ö¤ÏÌó8Ëü¿Í¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Á¼«¿È¤ÎYouTube¤ÏÌó22Ëü¿Í¡£