回転寿司業界初となるゴディバ監修の本格スイーツが、全国のスシローに期間限定で登場!

「オランジュショコラナッツパフェ」や「オレンジ香るショコラムースタルト」など、特別感のあるスイーツがラインナップされます☆

スシロー「ゴディバ」監修本格スイーツ

発売日:2025年7月9日(水)より順次

持ち帰り:不可

販売店舗:全国のスシロー店舗

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」が監修した本格スイーツが、全国のスシローに期間限定で登場!

初めてゴディバが回転寿司業界と取り組む、注目の企画です☆

「オランジュショコラナッツパフェ」は、チョコアイスにビターチョコチップを練り込み、甘さとほろ苦さのバランスが絶妙なキャラメルアイスとチョコムースを合わせています。

また、「オレンジ香るショコラムースタルト」は、カカオのクッキー生地の上に、ベルギーチョコレートを使用したショコラムースとガナッシュを重ねています。

そして、「濃香ショコラカタラーナ」は、スシローの人気No.1定番スイーツ「カタラーナアイスブリュレ」のゴディバ監修バージョンです!

さらに8月6日からは、まるでガトーショコラを思わせるようなスポンジとショコラレアチーズムースのバランスが絶妙な「ショコラブリュレアチーズケーキ」も登場。

この機会に、ゴディバ監修の本格的で特別感のあるスイーツを全国のスシローで堪能できる本格スイーツを紹介していきます☆

オランジュショコラナッツパフェ

価格:450円(税込)〜

販売期間:2025年7月9日(水)〜販売予定総数45万食が完売次第終了

チョコアイスにビターチョコチップを練り込み、甘さとほろ苦さのバランスが絶妙なキャラメルアイスとチョコムースを合わせた「オランジュショコラナッツパフェ」

さらに、オレンジとチョコ2種類のソース、香ばしく仕上げたピーカンナッツにサクサクのフィアンティーヌとオレンジスライスなど、いくつもの素材を重ねた本格志向のパフェです。

※トッピングのオレンジには種が入る場合があります

オレンジ香るショコラムースタルト

価格:390円(税込)〜

販売期間:2025年7月9日(水)〜販売予定総数27万食が完売次第終了

サクッと食感のカカオのクッキー生地の上に、メレンゲを使用してふんわりなめらかな食感のショコラムースと濃厚なガナッシュを層にした「オレンジ香るショコラムースタルト」

アクセントにふわりと香るオレンジコンフィチュールを合わせることで、おすしの後でも濃厚なチョコレートの風味が爽やかに食べられる味わいです。

※ケーキの表面に白い模様が浮き出ることがありますが、油脂が固まったものなので食べても問題ありません

濃香ショコラカタラーナ

価格:320円(税込)〜

販売期間:2025年7月9日(水)〜販売予定総数90万食が完売次第終了

スシロー定番スイーツ人気No.1“カタラーナアイスブリュレ”にゴディバ監修バージョン「濃香ショコラカタラーナ」が登場!

ハイカカオチョコレートを使用し、一口目からしっかりと濃厚さを堪能できる仕上がりです。

濃厚でありながら滑らかな食感、チョコレートの風味をいかすように混ぜ合わせ方など製法にもこだわった一品。

表面のパリパリとした食感が楽しめるよう、注文が入ってからキャラメリゼをして提供されます。

ショコラブリュレアチーズケーキ

価格:380円(税込)〜

販売期間:2025年8月6日(水)〜販売予定総数39万食が完売次第終了

ベルギーチョコレートを使用したゴディバ監修の「ショコラブリュレアチーズケーキ」が登場!

チョコレートを加えて重厚な味わいに仕立てたショコラレアチーズムースと、ガトーショコラ風のしっとりした食感のスポンジのバランスが絶妙です。

オレンジの果皮入りソースの爽やかな風味も上品なアクセントになっています。

提供直前にブリュレすることでパリッとした食感も楽しめます☆

“スシローカフェ部”について

“スシローカフェ部”は「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供しています。

定番スイーツに加えて、年間約50種類の新作スイーツが登場。

美味しさはもちろん、スシローに来るたびに新たな発見や驚きを与えてくれます。

“スシローカフェ部”には専属パティシエが在籍しており、パティシエを含むメンバーを中心に日々最新の情報を集めて新しい商品を提供するために試行錯誤しています。

パティシエ・月輪ひかり氏

製菓学校を経て一流ホテルに就職し、ウエディングケーキなどの作成を担当。

菓子製造技能士(2級)の試験結果が優秀で、大阪地区で優秀賞を獲得。

その後、一流ホテルのレストラン専属パティシエとして勤めた後、スシローの開発担当に。

パティシエ・作田潤一氏

一流ホテルのパティシエとして、レストランでプレートデザートやホテル全体で提供される数多くのスイーツの開発、製造に携わる。

より多くの方に喜んでもらえるよう、スシローへ入社し、スイーツ開発に参入。

パティシエコメント

お客さまからもコラボ希望の声が多かった「ゴディバ」に監修いただけると決まったときは、“スシローカフェ部”のコンセプトである「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」を体現できるとともに、スシローでより本格的なスイーツを販売できる嬉しさと、手に取りやすい価格でご提供するために今までの経験をもっての挑戦になると感じました。

実際に、どの商品もチョコの味わいはもちろん、組み合わせるナッツやフルーツも何度も試作と試食を繰り返しました。

一切の妥協をせずに時間をかけて商品を開発したので、ようやく販売のときを迎えることができ、大変嬉しく思います。

「スシローのスイーツってこんなに美味しいんだ!」と知ってほしい。

こだわり抜いた、本格的で価値のあるスイーツをぜひ全国の店舗で多くの方にお召し上がりいただきたいです。

「ゴディバ」について

世界中で愛される、ベルギー・ブリュッセルで誕生したプレミアムチョコレートブランド。

1926年の創業以来、世界中へチョコレートの美味しさと幸せな時を届けています。

1968年にはベルギー王室御用達の栄誉を拝受。

日本には1972年に初出店しました。

現在では、国内に360店舗以上を展開するほか、新業態の店舗も次々とオープンしています。

ゴディバの名は、11世紀の英国の伯爵夫人レディ・ゴディバに由来します。

その名を冠して以来、ゴディバはその愛の精神をチョコレートに込め続けています。

監修をした、ゴディバ ジャパン エグゼクティブシェフ・ショコラティエ/パティシエのヤニック・シュヴォロー氏のコメント

ゴディバのエグゼクティブシェフ・ショコラティエ/パティシエとして、私は常に伝統と驚きの交差点にこそ真のイノベーションがあると信じてきました。

だからこそ、「スシロー」との初のコラボレーションは、一つの美食の冒険であると考えています。

スシローのチームとともに、限定デザートコレクションを生み出しました。

スシローとゴディバという意外性が生み出す至福のひとときをお届けします。

今までにない感覚を呼び覚ます一皿をぜひご堪能ください。

回転寿司業界初となる、ゴディバ監修のお寿司の後の贅沢なデザート!

「ゴディバ」監修本格スイーツは、2025年7月9日より全国のスシロー店舗に登場します。

