SNSで大バズり中！ 大阪にできた20種の味の炒飯をそろえる「みん炒」はもはや“チャーハンの万博”だった！

猫田しげるさんが「チャーハンの万博」と絶賛する新店とは?

〈噂の新店〉

2024年10月、大阪の桜川というマニアックな場所にオープンした「みんなの炒飯パラダイス」。略して“みん炒”。その名の通り炒飯一本勝負の店だが、オムにキムチに塩ダレに……とバリエーションは20種以上! もちろん基本となる炒飯は、店主が人生をかけて辿り着いた究極の一皿!

教えてくれる人

猫田しげる

20年以上、グルメ誌、旅行本、レシピ本などの編集・ライター業に従事。各地を転々とした挙句、現在は関西在住。「FRIDAYデジタル」「あまから手帖」「旅の手帖」(手帖好き?)などで記事執筆。めったに更新しない猫田しげるの食ブログ 「クセの強い店が好きだ!」。

うっすら、炒飯ブームが来ていると思いませんか? メディア界隈やSNS界隈でも話題になったり、専門店ができていたり。しかしここ「みんなの炒飯パラダイス」は流行に乗った安直なお店ではありません。

お店は桜川の駅から徒歩5分ほどの場所にあります

店主の本多芳成さんは、生まれつきの炒飯好き。ってのは言い過ぎで、小学生の頃からの炒飯好き。物心ついてはじめに作った料理が炒飯、将来の夢も「炒飯専門店を開くこと」だったというから炒飯の星のもとに生まれたんでしょうね!(←テキトー)

実は本多さん、千日前でバーを営む二足のわらじ店主でもあります。炒飯屋の後にバーでカウンターに立つって、どんだけ働くねん!

「炒飯は簡単に見えて奥が深い料理。同じ材料でも作る人や作る状況によって味が全く変わります。同じ味に仕上げるのが難しいからこそ、納得いく一皿ができた時の感動が大きいですね」と魅力を語ります。

わりと近所には会社が多く「あくまでも毎日のランチ使いできるように」とカジュアルに

本多さんの生まれは大阪の南・堺市。中学時代まで結構ヤンチャしていて、17歳で塗装の仕事に就いたといいます。でも「接客がやりたい」と飲食業に転身し、イタリアンやウェディングの調理場などを経験。

機が熟した頃、仲間と炒飯専門店を立ち上げようと本格的に始動し、関西の炒飯がおいしい人気店を食べ歩いたり、動画で研究したりと試行錯誤を重ねて、ベースとなる炒飯の「かえし」を完成させました。つまりタレですね。

厨房では寸胴でグツグツと何かの出汁を取っていました

使う醤油は全国から取り寄せた中から厳選し、ちょっと甘めの大分「フンドーキン」の減塩醤油、牡蠣醤油など4種をブレンド。そこにニンニクなど秘密の調味料を加えます。水は使わず低温で沸騰しない程度にふつふつさせながらかき混ぜて煮詰めるのがポイント。この「かえし」がお店の味の基本となり、みん炒の炒飯を支えているのです。

オリジナルTシャツで厨房に向かう

タレもそうですが炒飯の主役となるご飯は肝心要ですよね。米は、炒めた時の火の入り方も計算し「軟らかすぎず硬すぎず」を目指して、選び抜いた炊飯器で炊き上げます。

炒めるのも一つ一つ丁寧に。この手間が味を左右するのです

さぞ大きな炊飯器で大量に炊くのだろうと思いきや、2升炊き2台で1.5升ずつ炊くとのこと。ここに本多哲学があります。「炒飯は1度に2人前以上作ったらアカン」。たくさんの米を炒めると火の入り方にムラができるし、タレの絡みも悪くなります。効率だけを考えれば一気に作るほうが早いし楽ですが、それだと味のブレの元にもなってしまうのです。

猫田しげる

ご飯は250gとちょっと多め。米が高いのに「お客様の満足を優先」とは泣けます……!

炒める時は米に空気を含ませつつ程よく抜きつつ。「タレがご飯をしっかりコーティングし、ふんわりなのにパラッパラ」という理想の技を編み出すまでには数えきれない試作を重ねたそうです。

炒飯の見本のような“The.炒飯”

「The.炒飯」630円

お待たせしました! これが王道の「The.炒飯」。まるで写真素材のような正統たる炒飯のビジュアルですね。写真から香りがしそうなくらい、ラードの香ばしさがぶわ〜んと前面に来ます。

基本的に炒飯には全てスープが付きます

メニューは開店以来どんどん増殖し、「The.炒飯」の他に「高菜炒飯」「王道キムチ炒飯」「炙り叉焼コロコロ炒飯」「MCP式スタミナ炒飯」「MCP式海老のガーリック炒飯」など20種ほど。ちなみにMCP=みんなの炒飯パラダイスの頭文字です。

猫田しげる

炒飯に付くスープは、プラス300円で半ラーメンか水餃子に変更可能!

ラーメンはめっちゃシンプル。オーソドックスな醤油味で炒飯の味を邪魔しません

水餃子は塩味スープであっさり

そして具のチャーシューの研究にも抜かりはありません。塊ごと仕入れた豚肉を、タマネギやニンジン、ニンニクなど香味野菜で煮込んで、油抜きをし、醤油・ザラメ・酒・味醂などのタレで1時間煮込んで1日寝かし、その後も2時間低温調理して……と、うわあ面倒くさい(笑)。

これをご飯にのっけた丼とか作ってくれないかなあ

部位ごとに切り分け、細かく刻んだ脂身と赤身をバランスよく炒飯の具に、厚切りはトッピング用になど使い分けます。

みんな大好きなビジュアル「オム+チャーシュー」

大きなチャーシューがドカンとのる

ここからはさらに飯テロ注意報。写真は「MCP式オム炒飯」でして、炒飯の上にみんな大好きな「ふわとろ卵+チャーシュー」がトッピングされます。

「MCP式オム炒飯」950円。ケチャップいらん!という人はケチャップなしもできます

中は普通の炒飯、上にはふわっとろのオムレツ、上にはチャーシューの厚切りがモリモリと。ケチャップをかけるので上はまるでオムライスのような味わい、中はラードがきいた中華味の炒飯……と二刀流で楽しめる一皿です。

炒飯とケチャップの相性が意外にも良い!

猫田しげる

実は私も「え〜炒飯にケチャップ!」と及び腰になりましたが、意外と未知の組み合わせでイケます。

“過去に食べたことがない”豚キムチ炒飯ってどんなんなん!?

もはやアート作品!

同じキムチ炒飯でも「王道キムチ炒飯」「過去に食べたことない!豚キムチ炒飯」などバリエーション違いがあり、写真は「過去に食べたことない!」の目玉焼きのせバージョン。なんという狼藉でしょう、炒飯にキムチ、豚バラ肉をのせて、そこに半熟卵をてろ〜んと!

過去に食べたことない!「豚キムチ炒飯」1,050円。バランスよく真ん中にのせるテクも難しそうです

黄身を崩すのがもったいない。ずっと眺めていたい。でも食べた〜い!となって、レンゲを入れてしまうのでした。

キムチと卵の相性も間違いなし!

いや〜ん。猫田のキャラが変わっていますが、このビジュアルを前に狂わずにいられますでしょうか。「サムギョプサルから着想した」という厚切り豚バラ、確かに経験したことのない食べ応えです。脂身もほどよく、アツアツのチャーハンの熱で黄身がとろんと固まった卵と、爽やかな辛さのキムチと合わせて食べれば、口中が万博会場に。

猫田しげる

万博ってやたらと使いたくなりますが、まあいろんな味のマリアージュってことですね!

「MCP式ボンジリ炒飯(スープ付き)」880円

次は何やねん!と思ったら「塩炒飯始めました!」とのこと、最近新しくスタメン入りした「MCP式ボンジリ炒飯〜レモンを添えて〜」だそうな。1羽の鶏からほんのわずかしか取れない「鶏肉のトロ」と呼ばれるほど脂肪たっぷりプリプリッな、あのぼんじりを炒飯に!

レモンを搾ると味が締まります

ぼんじりは塩ダレで絡め、炒飯はシンプルに鶏油で仕上げています。味変でレモンを搾るのを絶対にお忘れなく! キュッと味が締まって、脂っこさが皆無になります。

今でもメニューは日々増殖中なのですが、一番大事なことを言い忘れていました。炒飯の種類によってタレはもちろん、炒める時の油もラード・鶏油・胡麻油を使い分けているのだそうです。

「鶏もも肉のからあげ」3個350円、5個450円

さ〜炒飯食べたし帰ろ〜!なんて言わないでください。みん炒さん、サイドメニューにも力を入れている最中でして、特に唐揚げはスタッフの一人が「最強の味を開発した!」と3月頃からリニューアルした新メニュー。

揉み込みダレには白ワインやブラックペッパーなど書くのも大変なぐらい色々な調味料を配合し、やっとたどり着いた理想の味&食感だそう。2度揚げするため外側はカリッと、中はジュワッと肉汁溢れてぶりんぶりんの柔らかさ。

猫田しげる

ちなみにお酒も充実していて、17時からは「スタミナ炒飯の上だけ」660円、「過去に食べたことない豚キムチ炒飯の上だけ」500円といったアテも登場します。炒飯飲み、流行りそうですね!





本多さんの教育理念がしっかりしており、スタッフは皆「ここは自分の店!」というぐらい責任感が強いんです

本多さんはまるでスタッフを自分の家族のように大事にしており「やってみたいということは全部トライして欲しい」と、新メニュー開発も全員の声を聞いてみんなでチャレンジします。調理オペレーションもシンプルに、苦しい修業を経なくても均一的なおいしさに仕上がるようマニュアル化しているそうです。

猫田予測では、みん炒は今後どんどん各地に展開するチェーン店になるであろうと。本多さん自身も「この味を全国に広めるのが最初からの野望です」とのこと。桜川から炒飯を全国へ!

きっとこの看板を全国で見る日が来ることでしょう

猫田しげる

さらに余談ですが、本多さんは本当に人柄が良いんです。テレビ局からの電話で「おすすめの炒飯の店を教えてください!」という若干失礼な質問(※自店の取材ではない)にも「自分がおいしいと思う炒飯のお店を教えて、いかにそこが凄いか語ってしまいました」とのこと。心がキレイ……。

<店舗情報>◆みんなの炒飯パラダイス住所 : 大阪府大阪市浪速区桜川2-4-16 東宝マンション 1FTEL : 06-4394-8660

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格は税込。

撮影:東谷幸一

文:猫田しげる

The post SNSで大バズり中! 大阪にできた20種の味の炒飯をそろえる「みん炒」はもはや“チャーハンの万博”だった! first appeared on 食べログ マガジン.