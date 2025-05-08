Ankerがストラップ式と巻き取り式の2本のUSB-Cケーブル内蔵の大容量モバイルバッテリーと4ポート搭載で最大140W出力のUSB急速充電器を発売
アンカー・ジャパンは5月8日、モバイルバッテリーの新製品「Anker Power Bank（25000mAh, Built-In＆巻き取り式USB-Cケーブル）」とUSB急速充電器「Anker Charger（140W, 4 Ports）with USB-C＆USB-Cケーブル」を発売しました。モバイルバッテリーの通常価格は1万4900円（税込）。2色合計1500個限定でAmazonでは20％OFF、Anker Japan公式オンラインストアではマイル2倍付与の初回セールを実施中です。USB急速充電器は通常価格1万2900円。2色合計2500個限定で、AmazonとAnker Japan公式オンラインストアでは20％OFFクーポンを付与する初回セールを実施しています。
2本のUSB-Cケーブルを内蔵するモバイルバッテリー
Anker Power Bank（25000mAh, Built-In＆巻き取り式USB-Cケーブル）は、ストラップとしても使える約30cmの編み込みケーブルと、巻き取り式で伸ばすと約70cmのケーブルの2本のUSB-Cケーブルを内蔵する25000mAh容量、合計最大165W出力のモバイルバッテリー。ケーブルを持ち運ばなくても2台のデバイスを同時に充電できます。ケーブル単体の最大出力は100W。
本体にはさらにUSB-AポートとUSB-Cポートを搭載。最大4台のデバイスを同時に充電できます。単ポートではUSB-Cが最大100W出力、USB-Aが最大33W出力に対応。合計出力は最大165Wです。
本体にはディスプレイを搭載。バッテリー残量や各ポートからの出力を一目で確認できます。
「Anker Power Bank（25000mAh, Built-In＆巻き取り式USB-Cケーブル）」仕様
サイズ：約158×54×49mm
重さ：約595g
カラー：ブラック/シルバー
バッテリー容量：25000mAh
入力：
USB-Cケーブル/ポート：5-11V=3A/5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=3A/15V=3A/20V=5A（最大100W）
出力：
USB-Cケーブル / ポート： 5-11V=3A/5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=3A/15V=3A/ 20V=5A（最大100W）
USB-A出力：5-11V=3A/5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A（最大33W）
合計出力；最大165W
パッケージ内容：Anker Power Bank（25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-C ケーブル）、取扱説明書、カスタマーサポート
注意事項：- Lightning 対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご使用ください。
最大出力140Wで4ポートのUSB急速充電器
Anker Charger（140W, 4 Ports）with USB-C＆USB-Cケーブルは、USB-Cポート3基とUSB-Aポート1基で4台のデバイスを同時に充電できるUSB急速充電器。USB-C単ポートで最大140Wの出力に対応し、一般的な140W充電器と比べて約17％小型化を実現しています。折りたたみ式プラグ搭載で、手軽に持ち運びが可能。
単ポートではUSB-C1/C2が最大140W、USB-C3が最大40W、USB-Aが最大33Wの出力に対応します。2ポートではUSB-C1＋USB-C2で合計最大140W、USB-C1/C2＋USB-C3で合計最大140W、USB-C1/C2＋USB-Aで合計最大133W、USB-C3＋USB-Aで合計最大24Wの出力。3ポートではUSB-C1＋USB-C2＋USB-C3/USB-Aで合計最大140W、USB-C1/C2＋USB-C3＋USB-Aで合計最大124Wの出力に対応します。4ポートの合計最大出力は134W。
本体に加えて、140W出力に対応するUSB-C to USB-Cケーブルが付属します。
本体のディスプレイから、最大出力や各ポートの出力状況、本体温度などを確認できます。
「Anker Charger（140W, 4 Ports）with USB-C＆USB-Cケーブル」仕様
サイズ；約69×69×36mm
重さ：約275g
カラー：ブラック/シルバー
入力：100-240V〜 2.6A, 50/60H
出力：
単ポート使用時：
USB-C1/C2：最大140W、USB-C3：最大40W、USB-A：最大33W
2 ポート使用時：
USB-C1+USB-C2：合計最大140W、USB-C1/C2+USB-C3：合計最大140W、USBC1/C2+USB-A：合計最大133W、USB-C3+USB-A：合計最大24W
3ポート使用時：
USB-C1+USB-C2+ USB-C3/USB-A：合計最大140W、USB-C1/C2+USB-C3+USB-A：合計最大124W
4ポート使用時：
USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A1：合計最大134W
パッケージ内容：Anker Charger（140W, 4 Ports）with USB-C & USB-C ケーブル、取扱説明書、カスタマーサポート
注意事項：
- 単ポート使用時、最大140W出力はUSB-C1またはUSB-C2ポートのみ対応してお
り、2 ポート使用時、各ポート最大70W出力はUSB-C1およびUSB-C2の同時使用時のみ対応しております。
ディスプレイの“顔”に注目
ちょっとした機能ですが、両製品ともディスプレイに現れる“顔”に注目。ウェイクアップ時やデバイスの接続時に、製品のステータスが良好であればニッコリ笑ってくれます。
製品提供：アンカー・ジャパン