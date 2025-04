サバシスターが、本日4月16日にリリースした3rd EP『My girlfriend is PIZZA OF DEATH』より、タイトル曲「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」のミュージックビデオを公開した。同曲は、サバシスターの楽曲史上もっとも攻めたサウンドと構成が光る パン クチューンに仕上がっており、MVでは、なち(Vo)が以前から熱望していた“メンバー全員 パン クス姿”での激しいパフォーマンスを披露。オールドスクール パン クへのリスペクトが込められた映像に仕上がっている。

3rd EP『My girlfriend is PIZZA OF DEATH』

リリース日:2025年4月16日(水)



◾︎CD+DVD

品番:PCCA-06382

価格:3,638円(税込)

初回封入特典:特典DVDの映像をスマホやTVなどで視聴できるストリーミングコード付きステッカー(NeSTREAM LIVE)



◾︎CD Only

価格:1,838円(税込)

品番:PCCA-06383



・収録内容

01. My girlfriend is PIZZA OF DEATH

02. My girlfriend is PIZZA OF DEATH

03. ふしぎなきみ TVアニメ「

04. ハッピーなんて au「みんなでハピろー!」篇CMソング



・DVD収録内容

01. “My girlfriend is PIZZA OF DEATH” Music Video

02. “My girlfriend is PIZZA OF DEATH 供 Music Video

03. Fuxx’n documetary film of “My girlfriend is PIZZA OF DEATH”



▷ご購入はこちらから

lnk.to/MGPOD_CD



▷各ストリーミングサービスはこちらから

https://lnk.to/sabasister__MGPOD_TW

<My girlfriend is PIZZA OF DEATH tour>

5月14日(水) 京都 KYOTO

ゲスト:ENTH

5月15日(木) 神戸 太陽と虎

ゲスト:ENTH

5月20日(火) 浜松 窓枠

ゲスト:SPARK!!SOUND!!SHOW!!

5月21日(水) 静岡ROXY

ゲスト:SPARK!!SOUND!!SHOW!!

5月25日(日) 青森 Quarter

ゲスト:ブランデー戦記

5月26日(月) 盛岡 CLUB CHANGE WAVE

ゲスト:ブランデー戦記

5月28日(水) 山形 ミュージック昭和 session

ゲスト:Enfants

6月1日(日) 甲府 CONVICTION

ゲスト:時速36km

6月3日(火) 川崎 CLUB CITTA'

ゲスト:後日発表



チケット:4,300円(税込

<サバシスター presents サバフェス vol.3>

開催日:2025年4月20日(日)

会場:ムラサキパーク立川立飛&TACH

出演:サバシスター、カネヨリマサル、ジ・エンプティ、健やかなる子ら、Dizzy Sunfist、Maki、古舘佑太郎、



チケットSOLD OUT

関連リンク

◆サバシスター オフィシャルサイト

◆サバシスター オフィシャル

◆サバシスター オフィシャルX

◆サバシスター オフィシャル

◆サバシスター オフィシャル

また、このEPには「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」と対になる形で「My girlfriend is PIZZA OF DEATH 供廚箸いΤ擽覆蘯録されており、特典DVDには両楽曲のミュージックビデオも収録されている。ほぼ同じタイトルの楽曲が続けて収録されているというユニークな構成も注目ポイントだ。サバシスターは、5月から6月にかけては本EPを引っさげて全国9カ所を回る<My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour>の開催も予定している。