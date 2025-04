【ナイトライダー エージェントナイト】 発売日:3月 参考価格:10,780円 セール価格:9,402円

楽天ブックスは、タカラトミーから発売中のアクションフィギュア「ナイトライダー エージェントナイト」を参考価格から12%オフの9,402円で販売している。

「ナイトライダー エージェントナイト」は、テレビドラマ「ナイトライダー」に登場するスーパーカー「ナイト2000」と「トランスフォーマー」のコラボ商品。ロボットからビークル、ビークルからロボットへの変形だけでなく、多彩な可動によってアクションポーズを楽しめる。

さらに、ライト&サウンドギミックを搭載し、ボンネットのボタンを押すことで複数の音声が鳴る。ヘッドライトの可動も再現。2種類の銃が付属する。

【付属品】

エージェントナイト(1)、武器(大)(1)、武器(小)(1)、取扱説明書(1)

(C) TOMY

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

General Motors trademarks used under license to TOMY Company, LTD.