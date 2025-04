【TETRIS THE GRAND MASTER 4 -ABSOLUTE EYE-】 4月4日12時~ 配信予定 価格:3,900円

アリカは、Windows用アクションパズル「TETRIS THE GRAND MASTER 4 -ABSOLUTE EYE-(以下、TGM4)」をSteamにて4月4日12時より配信する。価格は3,900円。

本作は、1998年に登場したアクションパズルゲー厶「TETRIS THE GRAND MASTER(テトリス ザ・グランドマスター)」シリーズの最新作。2005年にリリースされた「TETRIS THE GRAND MASTER 3 -TERROR INSTINCT-」から20年ぶりのシリーズタイトルとなる。

「TGM4」では、新たなモードが追加。より深く、より戦略的な「テトリス」体験が楽しめる。もちろん、「テトリス」初心者でも楽しめるモードも搭載されている。プレーヤー同士の対戦は、ローカルプレイで行なうことができる。本作のサウンドは「TGM」シリーズでお馴染みの細江慎治氏が担当する。

ゲームモードについて

MARATHON

【TETRIS THE GRAND MASTER 4 - ABSOLUTE EYE - P V2 02503251300】

通常の「テトリス」をプレイするモードで、ハイスコアを競う。操作方法「STANDARD」タイプでプレイ可能。

NORMAL

通常の「テトリス」をプレイするモードで、最速でラインを消すことを競う。操作方法「TGM」でプレイ可能。

ASUKA

中級者向けのモード。最高速でテトリミノが落下してくるので、これを素早く設置してラインを消し、制限時間内でどこまでレベルを上げることができるかを競う。

このASUKAモードにはバックステップ機能が付いている。巻き戻し機能で、設置したテトリミノを落下時まで戻してやり直すことができる。

MASTER

すべての「テトリス」力が試される上級者向けのモード。可能な限りレベルアップを目指していく。ゲーム開始時から最大スピードでテトリミノが落下してくるので、うまく積んでラインを消していく。Tスピンや全消しなど、「テトリス」のあらゆるテクニックを駆使して挑戦しよう。

KONOHA

ビックブロックで遊ぶモード。全消しする毎にボーナスイラストが解放される。序盤は、全消しするためのガイドが表示される。全消しするとボーナスイラストが解放されていく。

解放したビジュアルは「KONOHAキャラ図鑑」で確認することができる

SHIRANUI

CPUと対戦できるモード。様々な思考を持ったCPUを倒していき、最高難易度のCPUに勝利することを目指そう。

CPUに勝利すると、次のレベルがいくつか解放される。基本的には難易度(Tier)があがればあがるほど強くなる。さらに、特定の条件で秘密の難易度がでてくるかもしれない。

【スクリーンショット】

Tetris (R) & (C) 1985~2025 Tetris Holding.

Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.

The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding.

Licensed to The Tetris Company.

Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.

All Rights Reserved.

Sub-licensed to Arika Co., Ltd.