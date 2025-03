名古屋市中村区のストリングスホテル 名古屋「ニューヨークラウンジ」では、2025年3月15日(土)から4月25日(金)までの期間限定で、旬のいちごを堪能できる「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」を開催しています。ピンクと赤のカラーリングがかわいい、いちごをふんだんに使用した春限定のアフタヌーンティーです。

アフタヌーンティーは、旬のいちごをたっぷり使ったスイーツ5種類と、セイボリー3種類、スコーン2種類から構成されています。ドリンクは、マリアージュフレールのお茶を、スタンダードプランなら1杯、ティーセレクションプランなら飲み放題で楽しめます。両プランともに、そのほかの紅茶、コーヒーやソフトドリンクがおかわり自由です。

今回はスペシャルデザート+スペシャルドリンクのオプション付きプランを利用したので、最初にスペシャルドリンクが運ばれてきました。スペシャルドリンクは、ジュエルストロベリーソーダかチェリーブロッサムソーダのどちらか一方を選べます。

ジュエルストロベリーソーダ(写真左)は、いちごのシロップにレモンジュースを加えたもので、凍らせたいちごの角切りとアラザンがトッピングされています。チェリーブロッサムソーダ(写真右)は、いちごと桜のシロップにほどよい苦みのトニックウォーターを加えたもので、桜の塩漬けがあしらわれています。どちらも華やかで、春らしさを感じるドリンクです。

セイボリーは、写真左から順に、蕪のスープ、ポークパストラミのブルスケッタ ベリー風味、フォアグラとピスタチオのミルフィーユの3種類。蕪のスープはほどよい塩気で蕪の甘みが引き立ち、フォアグラとピスタチオのミルフィーユは一口サイズながら複雑な味わいが口中に広がります。

ホテル内のベーカリーで焼き上げるスコーン(ミルクスコーン/桜とホワイトチョコのスコーン)は、焼き立ての香ばしい香りが食欲を刺激します。三角形のスコーンはやや小ぶりでサクッとした歯触りです。

コンディメントは、ゲランドの塩入りのクロテッドクリーム、ストロベリージャム、はちみつの3種類。好きなものをスコーンにつけていただきます。やさしい甘さのスコーンと塩みのあるクロテッドクリームは相性抜群なので、ぜひ試してみてください。

優美な曲線のアフタヌーンティースタンドが運ばれてくると、テーブルの上が一気に華やぎます。(※写真は2名分)

スタンド上段には、シャンパンジュレとベリーのエキュームと、いちごのクッキーシュー。

小ぶりなクッキーシューの中にはいちごのクリームがたっぷり詰まっています。シャンパンジュレとベリーのエキュームは、泡とジュレの食感が楽しい、さっぱりとしたグラスデザートです。

スタンド中段には、ナポレオンパイ。いちごを贅沢に飾ったミルフィーユで、お菓子の皇帝という意味や、ナポレオンのかぶっていた帽子の形に似ていることから「ナポレオンパイ」と名付けられたとか。

やや硬めでサクサクの小気味よい歯ざわりのパイに挟まれているのは濃厚なカスタードクリーム。かなりリッチなクリームですが、いちごの甘酸っぱさのせいで重たくならずバランスが良いです。ローストしたアーモンドスライスも香ばしく、とても調和のとれたスイーツだと感じました。

スタンド下段には、いちごとグレープフルーツのムースと、いちごとピスタチオのタルト。

いちご風味のムースの中に甘酸っぱいグレープフルーツのムースが入っており、食べるのが楽しいスイーツです。いちごとピスタチオのタルトの中にはピスタチオのカスタードクリームがたっぷり詰まっていました。

アフタヌーンティーのドリンクは、マリアージュフレールティーセレクションより、スタンダードプランは1杯、ティーセレクションプランは飲み放題で楽しめます。上写真はマシュマロのようなまろやかさで、シトラスを感じるハーブティー「ヴァーベナ」です。

マリアージュフレールティーセレクションには、マリアージュフレールの代名詞とされる「マルコ ポーロ」や、高貴なベルガモットの香りの「パリ アールグレイ」、チョコレートとカラメルが香るアッサム紅茶ブレンド「ウエディング インペリアル」などがそろっています。

どちらのプランでも、コーヒーや紅茶、ハーブティー、ソフトドリンクなどはおかわり自由です。

スペシャリテデザートは「桜のモンブラン〜洋風 桜餅を添えて〜」。桜のモンブランはひんやりとした桜のババロアを桜風味の白あんでデコレーションしたもので、サクサクとした歯触りのメレンゲスティックと添えられたいちごがアクセントになっています。小さな桜餅をパンケーキで挟んだ洋風 桜餅は、ほのかな塩気とモチモチの食感が特徴です。

和洋折衷のデザートなので、ドリンクは鉄観音や煎茶を合わせてもよいかもしれません。

今回はスペシャルドリンクとスペシャリテデザートが付くプランでしたが、スタンダードプランまたはティーセレクションプランに、このスペシャリテデザートを単品でつけることもできます。

窓の外にストリングスホテル 名古屋のシンボルである大聖堂が見えるロマンティックな空間で、春だけの贅沢なアフタヌーンティーを楽しんでみてください。11:00から21:30まで利用できるので、ライトアップされた大聖堂を眺めながらのナイトアフタヌーンティーもおすすめです。

開催期間:2025年3月15日(土)〜4月25日(金)

営業時間:11:00〜21:30(L.O.20:00) カクテルタイム 17:00〜

詳細は公式サイトの「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」のページで確認できます。

名称 ストリングスホテル 名古屋

住所 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

アクセス JR名古屋駅桜通口より徒歩15分、あおなみ線ささしまライブ駅より徒歩3分

公式サイト ストリングスホテル 名古屋 桜色のストロベリーアフタヌーンティー

