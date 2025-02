東京ディズニーランド・東京ディズニーシーで販売されている「カプセルトイ」

いくつかの種類からどれかひとつがランダムで手に入る、楽しいグッズです。

今回は、そんな「カプセルトイ」から、東京ディズニーリゾートのアトラクションをモチーフにしたカラフルバンドを紹介します。

東京ディズニーリゾート/カプセルトイ「カラフルバンド」

価格:1回500円

種類:全4種

販売店舗:東京ディズニーランド/トゥーンタウン「ギャグファクトリー/ファイブ・アンド・ダイム」、東京ディズニーランド/トゥモローランド「トレジャーコメット」

東京ディズニーシー/マーメイドラグーン「マーメイドトレジャー」

※在庫状況により販売店舗・販売商品は変わる場合があります。来園当日の販売店舗・販売商品はパークでご確認ください。

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

今回紹介するのは、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのカプセルトイマシンで手に入れることができる「カラフルバンド」

東京ディズニーリゾートのアトラクションをモチーフにしたカラフルなバンドです。

種類は全部で4種。

イッツ・ア・スモールワールド

東京ディズニーランドのアトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」デザインのカラフルバンド。

アトラクションの外観全景がそのままデザインされています☆

世界中の仲間たちがぷっくりとしたデザインで表現されています。

シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ

東京ディズニーシーのアトラクション「シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ」デザインのカラフルバンド。

アトラクションのロゴマークや名シーンの数々を表現!

オリジナルキャラクター、子トラの「チャンドゥ」の姿も☆

スプラッシュ・マウンテン

東京ディズニーランド「スプラッシュ・マウンテン」デザインのカラフルバンド。

ライドが滝壺に向かって急降下する大迫力のシーンがバンドになっています。

ぷっくりとした立体感がかわいい!

ソアリン:ファンタスティック・フライト

東京ディズニーシーのアトラクション「ソアリン:ファンタスティック・フライト」デザインのカラフルバンド。

ドリームフライヤーが大空を舞う様子を表現!

アトラクションの感動が蘇ります☆

カラフルバンドは手首につけたり、バッグにつけたりして楽しめます。

好きなところに付けてパークを楽しんでくださいね!

ぷっくりかわいいアトラクションデザイン!

東京ディズニーリゾート/カプセルトイ「カラフルバンド」の紹介でした☆

© Disney

