日本時間12月29日(日本時間、以下同)にInstagramを更新したドジャース・大谷翔平選手(30)。

《Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(編集部注:もうすぐ私たちの家族に小さなルーキーが加わるのが待ちきれない!)》という文面と共に、デコピン、ピンク色のベビー服、白いベビーシューズ、そして赤ちゃんのスタンプを押したエコー写真を投稿。第一子を授かったことを報告した。

結婚発表からちょうど10カ月目の幸せに溢れた報告に、Instagramのコメント欄やXには祝福の声が殺到している。

《おめでとうございます》

《年末に嬉しいニュースですね♪》

《心からおめでとうございます》

さらに、ファンの中には真美子夫人の懐妊を予期していた人もいたようだ。Xでは《やっぱり妊娠してたんやん!おめでとー真美子ー!》《真美子さんもしかして?と思ってたけどやっぱりかー!めっちゃおめでたい》《やっぱりな! MVP発表の真美子さんの雰囲気がそれっぽかったもん!》と、変化に気づいていたという人も現れた。

「11月にMVPを受賞した際の中継で、真美子夫人がゆったりとしていたワンピースを着ていたため、当時から”もしかして”という声があがっていました。また、デコピンが真美子夫人のお腹の上に落ち着こうとした際に、大谷選手が”こっちだよ”というふうに、自分の方に引き寄せているようにも見えます。これが、真美子夫人の体を気遣ったための仕草ではないか? とも話題になっています。このような二人の様子から、真美子夫人が妊娠しているのではないか? と予想したファンがいたようです」(WEBメディア記者)

真美子夫人との結婚、「50-50」の達成、ワールドシリーズの制覇、そして我が子を授かるという素晴らしい出来事の数々を経験した2024年の大谷。来年は、父親となってますますの活躍が期待されそうだ。