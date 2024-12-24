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¢¡01¡§Roborock¡ÖRoborock S8 MaxV Ultra¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡04¡§DJI¡ÖOsmo Pocket 3 ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥³¥ó¥Ü¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡06¡§Logicool¡ÖMX ERGO S¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡07¡§Logicool¡ÖERGO M575SP¡×(2Ì¾ÍÍ)
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¢¡08¡§Logicool¡ÖMX Creative Console¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡09¡§Anker¡ÖAnker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) ¥Û¥ï¥¤¥È¡×(1Ì¾ÍÍ)
Apple WatchÍÑ½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£Anker¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
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¢¡10¡§Anker¡ÖAnker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1, Foldable Pad) ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×(1Ì¾ÍÍ)
¡ÖQi2ÂÐ±þ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¡×¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¡×¡ÖApple WatchÀìÍÑ½¼ÅÅ¥Ñ¥Ã¥É¡×¤¬3¤ÄÊÂ¤ó¤À½¼ÅÅ´ï¤Ç¤¹¡£Anker¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
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¢¡11¡§Anker¡ÖSoundcore Liberty 4 Pro ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡12¡§AHS¡ÖSynthesizer V AI µÜÉñ¥â¥«¡×(1Ì¾ÍÍ)
AHS¤Î²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖSynthesizer V¡×ÍÑ¤Î²ÎÀ¼¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡ÖSynthesizer V AI µÜÉñ¥â¥«¡×¤Ç¤¹¡£²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖSynthesizer V Studio Basic¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤â²»³ÚÀ©ºî¤¬²ÄÇ½¡£AHS¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSynthesizer V AI µÜÉñ¥â¥«¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤ë¥µ¥ó¥×¥ë¶Ê¤Ï°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£
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¢¡13¡§¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡ÖVoidol3R¡×WindowsÈÇ¥³¡¼¥É(3Ì¾ÍÍ)
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¢¡14¡§¥¢¥¯¥í¥Ë¥¹¡ÖAcronis True Image ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹ 1Ç¯Ê¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×(3Ì¾ÍÍ)
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¢¡15¡§Microsoft¡ÖSurface ¥¹¥ê¥à ¥Ú¥ó(Âè2À¤Âå)8WV-00007¡×(2Ì¾ÍÍ)
¡ÖSurface Laptop Studio 2¡×¤ä¡ÖSurface Duo 2¡×¤È¤¤¤Ã¤¿SurfaceÀ½ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖMicrosoft ¥Ú¥ó ¥×¥í¥È¥³¥ë¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Windows¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£Microsoft¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
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¢¡16¡§SwitchBot¡Ö¥í¥Ã¥¯Pro¡×¡Ö»ØÌæÇ§¾Ú¥Ñ¥Ã¥É¡×¡Ö¥Ï¥Ö2¡×¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥«¡¼¥É 2Ëç¡×(1Ì¾ÍÍ)
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖSwitchBot¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ½ÉÊ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£SwitchBot¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ã¥¯Pro¡×¤Ï¡¢Èâ¤ËÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¥µ¥à¥¿¡¼¥ó¾û¤ò²ó¤¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç±ó³ÖÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ØÌæÇ§¾Ú¥Ñ¥Ã¥É¡×¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯Pro¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¥É¥¢¤Î³°¤«¤é°Å¾ÚÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤·¤¿¤ê¤·¤Æ²ò¾û¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥«¡¼¥É¡×¤ÏSwitchBot¤ÎÍî¤È¤·Êª¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢±ó³ÖÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î¥«¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ÇÁÜº÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ØÌæÇ§¾Ú¥Ñ¥Ã¥É¡×¤Ë¤«¤¶¤·¤Æ¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
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¢¡29¡§PLAYISM¡ÖSCHiM - ¥¹¥¥à - ¡×SteamÈÇ¥³¡¼¥É(2Ì¾ÍÍ)
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¢¡35¡§SB C&S¡ÖTurtle Beach Stealth 600 Gen 3 PC ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×(1Ì¾ÍÍ)
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¢¡36¡§Seagate¡ÖFireCuda 530R SSD Heatsink 2TB¡×(1Ì¾ÍÍ)
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