というわけで全部でなんと大量の72品目!いずれもGIGAZINEでレビューのために使用した機器や取材先で手に入れたグッズなどが厳選されており、アンケートに答えるだけでどれか一つが抽選で当たります!一般的なイベントと違って数が多いので当たる確率は非常に高いのが重要ポイント!また、普段の記事のアクセス解析だけではわからない「GIGAZINEを読んでいるのはどういう人たちなのか?」という点のリサーチも兼ねているので、「プレゼントはいらないけどアンケートには協力してもイイヨ!」という場合も回答してもらえると非常にありがたいです!アンケート結果は後日、個別に記事化していくので乞うご期待!

◆応募期間2024年12月24日(火)から2025年1月5日(日)23時59分まで。◆プレゼント番号リスト◆01:Roborock「Roborock S8 MaxV Ultra」(1名様)1万Paの吸引力と高速振動するモップ、四隅を掃除する「壁キワ用モップ」で床を掃除するロボット掃除機「Roborock S8 MaxV Ultra」です。水ふき、自動乾燥、ゴミ収集機能を備えているほか、カーペットを検知して水ふきを無効にする機能も搭載。AlexaやGoogleアシスタント、Siriにも対応しています。Roborockから提供してもらいました。◆02:SIHOO「オフィスチェア DORO C500 フットレスなしタイプ ホワイト」(1名様)135度のリクライニングが可能なオフィスチェアです。特殊なグラスファイバー素材が使われていて、後ろに倒すときも起きるときも力を入れることなくリクライニングできるとのこと。リクライニングの際に椅子と体のフィット感を向上させる技術が採用されており、どんなリクライニング角度になっても的確に体の疲れやすい場所をサポートすることが可能という製品。こうした設計により「未体験の浮遊感」を実現しているとのことです。SIHOOから提供してもらいました。外箱はこんな感じ。分解できなかったときに困るので、実際に組み立てての撮影はしていません。◆03:BenQ「GV50」(1名様)本体を360度回転させて壁から天井までいろいろな場所に映像を投影することが可能な天井モバイルプロジェクター「GV50」です。HDMIケーブルでPCやゲーム機の映像を映し出せるほか、内蔵のGoogle TVを使ってNetflixやYouTubeなどの映像もストリーミング可能。最大120インチの映像、4W×2のスピーカー&10Wのサブウーファーを備えた2.1チャンネルの音声を楽しめます。BenQから提供してもらいました。◆04:DJI「Osmo Pocket 3 クリエイターコンボ」(1名様)DJIの3軸スタビライザー搭載アクションカメラ「Osmo Pocket 3」とアクセサリーのセットです。アクティビティやVlog用の撮影に4K/120fpsの性能を余すことなく使える本体のほか、録音が可能な「DJI Mic 2 トランスミッター」、バッテリーハンドル、ミニ三脚、キャリーバッグ、広角レンズが付属します。DJIから提供してもらいました。◆05:セルシス「CLIP STUDIO PAINT PRO 12カ月ライセンス 1デバイス パッケージ版」「CLIP STUDIO TABMATE 2」(1名様)イラストレーターやアニメーターに「クリスタ」という名前で親しまれるペイントソフト「CLIP STUDIO PAINT」のPRO版12カ月ライセンスと、タブレットなどと連携して使用できる片手入力デバイス「CLIP STUDIO TABMATE2」のセットです。セルシスから提供してもらいました。CLIP STUDIO PAINT PROのライセンスキーのほか、ソフトの使い方を記した全356ページのガイドブックも付属します。PRO版とほかのラインナップの違いについてはこのページに詳しい記載アリ。CLIP STUDIO TABMATE 2はiPhoneやAndroid、iPad、Windows、Macなどと連携して使える補助デバイス。ホイールや各種ボタン、方向パッドなどが付いていて、片手にペンを持ちつつもう片方の手でCLIP STUDIO TABMATE 2を握り、「クリスタ」などのソフトを操作することができます。CLIP STUDIO TABMATE 2で「クリスタ」を操作するとどんな感じになるのかは以下の記事で見ることができます。iOSとiPadOSにも対応&操作性もリニューアルした片手デバイス「CLIP STUDIO TABMATE 2」をiPad Proと接続して使ってみたレビュー - GIGAZINE◆06:Logicool「MX ERGO S」(1名様)静音クリックやエルゴノミックデザインなどの特徴を備えたLogicoolのトラックボールマウス「MX ERGO S」です。Logicoolから提供してもらいました。詳しくは以下の記事でレビューしています。静音性が格段にアップして場所を選ばず使えるロジクールのワイヤレストラックボールマウス「ERGO M575SP」と「MX ERGO S」を使ってみた - GIGAZINE◆07:Logicool「ERGO M575SP」(2名様)上記の記事でもレビューしている乾電池式トラックボールマウス「ERGO M575SP」を合計2名にプレゼント。1つはパッケージ無し版となります。Logicoolから提供してもらいました。◆08:Logicool「MX Creative Console」(1名様)ダイヤルパッドとキーパッドがセットになった片手入力デバイスです。Logicoolから提供してもらいました。ボタンを押してイラスト制作ソフトなどを操作することが可能。レビュー記事は以下から確認できます。ロジクール初の左手デバイス「MX Creative Console」で非対応のCLIP STUDIO PAINTを動かす&アプリ起動ボタンを作成&アクションリング活用など応用的な設定をしてみた - GIGAZINE◆09:Anker「Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) ホワイト」(1名様)Apple Watch用充電パッドを搭載したモバイルバッテリーです。Ankerから提供してもらいました。容量は1万mAh。USB Type-Cケーブル一体型で、別途ケーブルを持ち運ばなくてもすぐ充電できるのが特徴。ケーブルは1本、給電/充電用ポートは1個です。Apple Watch充電用パッドは傾けて使うことができます。最大傾斜角は90度。出力は5Wです。本体の一部がディスプレイになっていて、バッテリー残量や充電時のワット数などを確認することができます。入力は最大15V⎓2A(30W)、出力は最大20V⎓1.5A(30W)です。◆10:Anker「Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1, Foldable Pad) ブラック」(1名様)「Qi2対応に対応したマグネット式ワイヤレス充電パッド」「ワイヤレス充電パッド」「Apple Watch専用充電パッド」が3つ並んだ充電器です。Ankerから提供してもらいました。詳しくは以下の記事でレビューしています。小さく折り畳めるコンパクトなボディでiPhone・AirPods・Apple Watchを3台同時充電できる「Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1, Foldable Pad)」を使ってみた - GIGAZINE◆11:Anker「Soundcore Liberty 4 Pro ミッドナイトブラック」(1名様)Anker独自技術の「ウルトラノイズキャンセリング 3.5」を搭載したカナル型ワイヤレスイヤホンです。ハイレゾ音源の再生に対応していて、イヤホン単体で最大10時間、ケース込みで最大40時間の音楽再生が可能。Ankerから提供してもらいました。ケースにタッチパネルが搭載されているのが珍しいポイント。充電残量を確認したり、パネルをタッチしてアプリを介さずにノイズキャンセリングの強度を変えたりすることができます。◆12:AHS「Synthesizer V AI 宮舞モカ」(1名様)AHSの歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V」用の歌声データベース「Synthesizer V AI 宮舞モカ」です。歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio Basic」が付属しているので、単体でも音楽制作が可能。AHSから提供してもらいました。「Synthesizer V AI 宮舞モカ」の公式サイトにあるサンプル曲は以下の4つです。ちょむP - エレメンタリー feat. 宮舞モカ - YouTubeブルーライトマーチ - 宮舞モカ - YouTube『デデデ・デデデデ・デスティニー 』feat.宮舞モカ MV - YouTubeUtsu-P - cold death feat. 宮舞モカ - YouTube◆13:クリムゾンテクノロジー「Voidol3R」Windows版コード(3名様)リアルタイムで自分の声を変えられるボイスチェンジャーソフト「Voidol3」に、高品質かつ自然な声質変換を実現するAI声質変換方式「RVC」を追加してアップグレードしたソフトウェアが「Voidol3R」です。クリムゾンテクノロジーから提供してもらいました。「Voidol3」を持っている人は無償で「Voidol3R」にアップグレードすることが可能。「Voidol3」のレビュー記事は以下から確認できます。AIでリアルタイムに高精度かつ自然なボイチェンができる「Voidol3R」用のRVC変換モデル「Megpoid」「音街ウナ」を使ってみた - GIGAZINE◆14:アクロニス「Acronis True Image アドバンス 1年分ライセンス」(3名様)ディスクのクローン作成、バックアップ、マルウェア対策などの機能が使えるセキュリティソフト「Acronis True Image」の1年分のライセンスです。PC、Mac、iPhone、Androidなどに、最大3台までインストールできます。アクロニスから提供してもらいました。クラウドストレージを500GB分利用可能な「アドバンス」のライセンスで、他にもフルイメージバックアップや高度なマルウェア対策を利用できます。他に利用可能な機能は以下の通り。赤枠で囲っています。◆15:Microsoft「Surface スリム ペン(第2世代)8WV-00007」(2名様)「Surface Laptop Studio 2」や「Surface Duo 2」といったSurface製品のほか、「Microsoft ペン プロトコル」に対応したWindowsデバイスなどで使用できるデバイスです。Microsoftから提供してもらいました。握ったときに親指が当たる位置にはサイドボタンを搭載。ペン尻にも「トップボタン」というボタンがあり、PC側でアクションを割り当てることができます。◆16:SwitchBot「ロックPro」「指紋認証パッド」「ハブ2」「スマートトラッカーカード 2枚」(1名様)スマートホームデバイス「SwitchBot」シリーズの製品セットです。SwitchBotから提供してもらいました。「ロックPro」は、扉に粘着テープで取り付けてサムターン錠を回すデバイス。スマートフォンとの連携で遠隔操作が可能です。「指紋認証パッド」は「ロックPro」と組み合わせて使うデバイスで、ドアの外から暗証番号を入力したり、スマートフォンをかざしたりして解錠するために使います。「スマートトラッカーカード」はSwitchBotの落とし物トラッカーで、遠隔地にあるこのカードをスマートフォンアプリで捜索するなどの機能が使えます。また、「指紋認証パッド」にかざしてドアを開けることもできます。「ハブ2」はSwitchBot製品の信号やその他赤外線リモコンの信号をまとめるハブです。SwitchBot製品を外出先から操作したり、市販の家電をスマートフォンで操作したりするためにはこれが必要。温湿度センサーを搭載しているため、スマートフォンや本体ディスプレイで温度・湿度を確認したり、温度・湿度をトリガーとしたオートメーションを作成したりすることができます。◆17:サンワサプライ「ハンディマウス 400-MAWBT204BK」(1名様)クリック可能なボタンのほか、カーソルを動かせるスティック、ホイールを搭載したハンディマウスです。サンワサプライから提供してもらいました。持ってみるとこんな感じ。上にある銀色の丸には上下左右にページアップ・ダウン、左クリック・右クリックが割り当てられていて、中央にはカーソルスティックが配置されています。下にある銀色の丸はメディアコントロールボタンです。裏面にはボタンのないツルッとした持ち手があります。専用のレシーバーのほか、BluetoothでPCやスマートフォンと接続できます。◆18:サンワサプライ「ハードリュック 200-BAGBP032BK」(1名様)幅約44.5cm×奥行き最大約22.5cm×高さ約33cmのリュックです。サンワサプライから提供してもらいました。衝撃に強いポリプロピレン素材が使われていて、背面はスーツケースのように硬いです。開いてみるとこんな感じ。ポケットは以下の通り全部で12カ所あります。背中に当たる部分にはメッシュ素材が使われていて、立体的な構造で風通しがよく蒸れにくくなっています。実際に背負ってみるとこんな感じ。サイドにある取っ手を持って横持ちをすることもできます。◆19:サンワサプライ「プログラマブルキーボード 400-SKB081」(1名様)ショートカットや「Ctrl+Alt+Shift+S」などの複数キーの同時押し操作などを割り当てることが可能なキーです。サンワサプライから提供してもらいました。メカニカルキーボードで、「青軸」が採用されています。キーの中央がへこんでいて指にフィットするのが特徴です。◆20:サンワサプライ「充電器 ACA-PD101」(1名様)Apple Watchを本体に置いて充電することが可能なUSB充電器です。サンワサプライから提供してもらいました。Apple Watch Ultra 2を置いてみるとこんな感じ。Apple Watch用磁気充電部の出力は最大3W、USB Type-Cポートからは最大30Wの出力が可能です。◆21:サンワサプライ「電源タップ TAP-B111C3BK」(1名様)USB Type-Cポートを3個、AC差し込み口を3個搭載した電源タップです。サンワサプライから提供してもらいました。天面と右側面にAC差し込み口が1個ずつ、正面にUSB Type-Cポートが3つ配置されています。USB Type-Cポートは1ポート使用時で最大67W、2ポート使用時で最大45W+20W、3ポート使用時で最大45W+10W+10Wの充電が可能。左側面にAC差し込み口が1個あります。ACは3個口合計1250Wまで出力可能。コードの長さは2mです。◆22:アトムテック「ATOM Cam GPT」(2名様)自動で角度調整が可能な小型カメラで、映したものを生成AIで説明するという機能を搭載しています。アトムテックから提供してもらいました。詳しくは以下の記事で確認できます。AIで映像の内容を文章にするアトムテックのスマートカメラ「ATOM Cam GPT」は一体どんな感じに要約するのか色んな映像を撮影して確かめてみた - GIGAZINE◆23:Levoit「Core Mini 空気清浄機 LAP-C161-WJP」(1名様)花粉・ウイルス・細菌・ハウスダストなど、0.1μmまでの微細粒子を97%除去するプレフィルターとHEPAフィルター、脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターの3層フィルターを搭載した空気清浄機です。Levoitから提供してもらいました。カポッと開けると中にフィルターが入っているのが見えます。本体サイズは縦16.4cm×横16.4cm×高さ26.4cm。重量は1kgです。◆24:Live Wire「Nintendo Switchソフト 怒首領蜂大復活(北米版)」(5名様)同名のアーケードゲームをNintendo Switchに移植したシューティングゲームです。「Nintendo Switch版 怒首領蜂大復活」は2024年12月2日をもってダウンロード版が販売終了、日本向けパッケージ版は受注販売のみとなっていて、この北米版は再受注もしていないというレアモノ。Live Wireから提供してもらいました。パッケージデザインが異なるだけでちゃんと日本語でプレイできます。なお、12月19日には続編の「怒首領蜂最大往生」が登場しています。◆25:PLAYISM「Besiege - ビシージ -」Nintendo Switch版パッケージ(3名様)戦車や攻城兵器、陸上爆雷などさまざまなマシンを作ることができるゲーム「Besiege」のNintendo Switch版です。PLAYISMから提供してもらいました。全55ステージのキャンペーンモード、マシンを共有できるワークショップなどを楽しめます。どのようなゲームなのかは以下の記事で紹介しています。大砲・炎・爆弾など何でもありの攻城兵器を自分で作って破壊しまくるゲーム「Besiege」をプレイしてみた - GIGAZINE◆26:PLAYISM「Misao - 2024 HD Remaster」Steam版コード(3名様)2017年にリリースされたホラーアドベンチャー「Misao: Definitive Edition」を全面的にリニューアルし、新要素を追加した作品です。PLAYISMから提供してもらいました。行方不明の少女・操を巡る物語で、主人公は異界と化した不気味な学校を探索しながら、クラスメイトの操に起きた事件の真相に迫ることになります『Misao - 2024 HD Remaster』リリーストレーラー - YouTube◆27:PLAYISM「Refind Self: 性格診断ゲーム」Nintendo Switch版コード(4名様)RPGでよくある「調べる」「移動する」などのプレイヤーによる選択がすべて記録され、プレイヤーの選択によって物語が決まるという独特なゲーム「Refind Self: 性格診断ゲーム」です。どんなゲームなのかは以下の記事で確認できます。PLAYISMから提供してもらいました。「アイテムを拾う」「NPCを攻撃」などプレイヤーのあらゆる行動から性格を診断できる「Refind Self: 性格診断ゲーム」プレイレビュー、PC・iOS・Androidでプレイ可能 - GIGAZINE◆28:PLAYISM「SCHiM - スキム - 」PlayStation 4版パッケージ(3名様)カエルのような不思議な存在「スキム」を操作して影から影へと飛び移るアクションゲームです。PLAYISMから提供してもらいました。以下の記事でレビューしています。謎の存在「スキム」を影から影へ移動させるゲーム「SCHiM - スキム -」プレイレビュー、ゆるい難度の謎解き要素と落ち着いたBGMが魅力 - GIGAZINE◆29:PLAYISM「SCHiM - スキム - 」Steam版コード(2名様)「SCHiM」のSteam版です。PLAYISMから提供してもらいました。◆30:PLAYISM「電気街の喫茶店」Steam版コード(3名様)電気街の片隅にあるメイド喫茶「ふわふわ」の店長となって働き、ブラック企業の過酷な労働によって疲れ果てた心に元気を取り戻していくメイド喫茶スローライフアドベンチャーゲームです。PLAYISMから提供してもらいました。Steamページによると「コーヒーを一杯淹れて、リラックスしながら、心温まるストーリーに浸ってください」とのことです。『電気街の喫茶店』発売日発表トレーラー - YouTube◆31:PLAYISM「未解決事件は終わらせないといけないから」Nintendo Switch版コード(2名様)退職した元警察官・清崎蒼をサポートし、現役時代に解決できなかった「犀華ちゃん行方不明事件」の謎を解き明かす推理ゲームです。PLAYISMから提供してもらいました。「ニューロンを繋いでジグソーパズルを完成させる」という新しいタイプの推理を体験できます。詳しくは以下の記事でレビューしています。12年前のバラバラの証言をもとに事件の真相に迫る「未解決事件は終わらせないといけないから」をプレイしてみた - GIGAZINE◆32:アトラス「メタファー:リファンタジオ」PlayStation 5版パッケージ(1名様)The Game Awards 2024にて「Best RPG」「Best Narrative」「Best Art Direction」の三部門を受賞したファンタジーRPG「メタファー:リファンタジオ」のパッケージ版です。アトラスから提供してもらいました。「ペルソナ5」のクリエイターが生み出した完全新作で、ペルソナシリーズに見られるようなコマンド型バトルにアクションが融合したようなシステムを楽しむことができます。ATLUS Exclusive 『メタファー:リファンタジオ』アーキタイプ(ジョブシステム) PICK UP Part.2 バトルシステム編 - YouTube◆33:タイトー「タイトーマイルストーン2 Nintendo Switch版」「タイトーマイルストーン3 Nintendo Switch版」(1名様)タイトーの名作アーケードゲームを多数収録したNintendo Switch用ソフトです。タイトーから提供してもらいました。「タイトーマイルストーン2」には「影の伝説」や「奇々怪界」など。「タイトーマイルストーン3」には「ラスタンサーガ」や「チャンピオンレスラー」などの作品が収録されています。以下記事で「タイトーマイルストーン2」をレビューしています。ダライアスII(3画面版)やメタルブラックなど80〜90年代の名作アーケードゲーム10本を収録した「タイトーマイルストーン2」プレイレビュー - GIGAZINE◆34:日本HP「HyperX Alloy Rise メカニカル ゲーミング キーボード」「HyperX Alloy Rise Top Plate ネイビーブルー/白」(2名様)フルサイズのメカニカルキーボード「HyperX Alloy Rise メカニカル ゲーミング キーボード」と、キーボードの色を変えるための交換用プレートのセットです。プレートはネイビーブルーと白の2色を用意しており、どちらが当たるかはランダム。日本HPから提供してもらいました。実際に使用したレビュー記事は以下から確認できます。ホットスワップ対応で光るフルサイズキーボード「HyperX Alloy Rise メカニカル ゲーミング キーボード」レビュー - GIGAZINE◆35:SB C&S「Turtle Beach Stealth 600 Gen 3 PC ブラック」(1名様)単一指向性マイク付きのヘッドセットです。BluetoothでPCやPlayStation 4/5、Nintendo Switchに接続してゲーム音声を聞くことができます。SB C&Sから提供してもらいました。◆36:Seagate「FireCuda 530R SSD Heatsink 2TB」(1名様)ヒートシンク搭載でPlayStation 5にそのまま搭載することも可能なSSDです。Seagateから提供してもらいました。PlayStation 5への取り付け、データ転送速度の検証などは以下の記事で確認できます。ヒートシンク搭載でPS5の拡張ストレージとしても利用可能なSeagate製SSD「FireCuda 530R SSD 2TB」の性能をPC&PS5でチェックしてみた - GIGAZINE◆37:JVCケンウッド「Victor HA-NP1T コールブラック」(1名様)「イヤーカフ型」という特殊な装着の仕方をするイヤホンで、「音楽が聴けるアクセサリー」として売り出されている品。JVCケンウッドから提供してもらいました。装着してみるとこんな感じです。対応コーデックはSBC/AACで、最大2台同時に接続するマルチポイントなどに対応しています。◆38:エレコム「スピーカー LBT-SPP01BK」(1名様)エレコムの防水ワイヤレススピーカーです。エレコムから提供してもらいました。大きさは幅約77mm×奥行約77mm×高さ約101mm。正面に電源ボタンと音量切り替えボタンが付いています。背面には防水カバーに覆われたmicroSDカードスロットとUSB Type-Cポートがあります。BluetoothでつないでスマートフォンやPCから音声を再生できるほか、microSDカードに入れた音楽も再生できるという仕組み。1回の充電で約11時間の音楽再生が可能となっています。◆39:エレコム「トラックボールマウス M-IT11DRBK」(1名様)「エルゴノミクス形状」を採用したエレコムのトラックボールマウスです。エレコムから提供してもらいました。右手で持ったときに親指が当たる方に向けて角度が高くなっており、手首に負担のかからない角度で取り扱うことができます。実際に持ってみるとこんな感じ。ボールの直径は36mm。左右のボタンとミドルボタンのほか、親指側にサイドボタンが2つあります。大きさは幅約96mm×奥行約126mm×高さ約52mmで、かぶせて持ったときに手のひらとマウスの間に少し余裕ができるくらいのサイズ感。単3電池1本で動作するタイプで、機器とは付属のレシーバーを使用して接続します。◆40:山善「マルチスピーカー YTR-D700」(1名様)付属の送信機をテレビに接続してテレビ用スピーカーとして使ったり、BluetoothスピーカーとしてスマートフォンやPCの音楽を聞いたり、あるいはラジオを聞いたりといった3パターンの使い方ができるスピーカーです。山善から提供してもらいました。2600mAhのリチウムイオン電池による充電式で、充電ポートはUSB Type-C。ツマミを回して選局するタイプです。◆41:山善「キューブ型マイコンジャー炊飯器(4合炊き) YJS-CM072」(1名様)その名の通りキューブ型の炊飯器です。山善から提供してもらいました。正面のタッチパネルでいろいろ操作できます。天面のスイッチを押すとふたがオープン。中に釜が入っています。最大炊飯容量は4合。省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込みの6種類の炊き分けが可能です。「低温調理モード」も搭載されていて、炊飯以外の調理も行うことができます。サイズは幅21cm×奥行き24.5cm×高さ21.3cmです。◆42:VeSync「COSORI TurboBlaze 6.0L ノンフライヤー CAF-DC601-KJP」(1名様)油を使わず熱風で調理する調理機器です。ノンフライ以外にもロースト、グリル、冷凍食品、ベイク、再加熱、保温、発酵、ドライなど9種類の調理機能が搭載されていて、揚げ物からスイーツまで料理できるとのこと。VeSyncから提供してもらいました。容量は6.0L。VeSyncによると3〜5人分は調理できるとのこと。天面のタッチ式パネルでいろいろ設定できます。◆43:loop「loop Dream」(1名様)一言で言うと「耳栓」で、柔らかいシリコン製のチップが耳にフィットして密着感が得られるようになっています。loopから提供してもらいました。撮影に使用していない未開封品を送ります。装着した編集部員いわく「ちょっと不安になるくらい押し込んで」装着すれば、タイピングの音などちょっとした雑音はシャットアウトされたとのことです。◆44:ウエスタンデジタル「SanDisk Ultra Luxe USB Type-C Flash Drive - 128GB(SDCZ75-128G-G46)」「ケータイマグ」「パーカー サイズ:L」(1名様)ウエスタンデジタルのメモリーカードブランド「SanDisk」のUSBドライブと、SanDiskが各社とコラボして誕生したグッズのセットです。ウエスタンデジタルから提供してもらいました。「SanDisk Ultra Luxe USB Type-C Flash Drive - 128GB」は USB Type-C対応のフラッシュドライブで、最大400MB/秒の読み出し速度でファイルを保存できます。「ケータイマグ」はTHERMOSの真空断熱ケータイマグ「JOG-500 ホワイト」にSanDiskのロゴを印字したもの。飲み口はこんな感じです。「パーカー」はUnited Athleのフルジップパーカー「5213-01」にSanDiskのロゴを印字したものです。フルジップなので前面をカパッと開けられます。ジッパーを閉じてみるとこんな感じ。腹部にポケットが付いています。◆45:ケンコー・トキナー「PIENI 8」(1名様)トイカメラ「Pieni II」を販売するケンコー・トキナーから登場した、8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラです。1280×960ピクセルの静止画、12fps/640×480ピクセルの音声付きの動画を撮影できます。ケンコー・トキナーから提供してもらいました。サイズは幅約76mm×高さ約77mm×奥行き約23mmで、指でつまめるほど小さなサイズ。底面に充電・データ転送用のUSB Type-Cポートと、microSDカードスロットがあります。撮影したデータはすべてmicroSDカードに記録される仕組み。「昭和レトロを感じさせる動画や写真が撮れます」とのことです。◆46:マクセルイズミ「電気シェーバー everedge IZF-E863R-S」(1名様)充電式の6枚刃電気シェーバーです。専用ケースのほか、オイルやブラシなども付属。マクセルイズミから提供してもらいました。当選者には撮影に使用していない未開封品を送ります。肌に当たる面が広めなのが特徴。複数のヘッドが顔の輪郭に密着して剃り上げるとのことです。持ってみるとこんな感じ。ガッシリとして大きめなサイズという印象。充電はUSB Type-Cポートから。持ち手に充電残量が表示される機能もあります。◆47:バスクリン「きき湯ファインヒート ほぐしオフ」(2名様)バスクリンから提供してもらった炭酸タイプ入浴剤です。センキュウ末、ジンジャー末(有効成分)、お湯に溶け込む炭酸ガスなどの組み合わせで温浴効果を高めて、疲労回復や冷え症、腰痛などへの効能をもたらすとのことです。◆48:ゴリラコスメティクス スキンケアセット「SE コンディショナー/SE ウォッシュ&シェーブ/SE ミルク/SE メディカルセラム」(2名様)男性専門の美容クリニック「ゴリラクリニック」が開発する男性用化粧品「ゴリラコスメティクス」のセットです。コンディショナーは「さっぱりとしたテクスチャーながら、肌のうるおいを保つ化粧水」、ウォッシュ&シェーブは「濃密な泡が肌に密着し、肌の余分な皮脂や汚れを取り去って清潔な肌に整える洗顔料」、ミルクは「肌のうるおいとハリを保ち、つややかで若々しい印象の肌に導く乳液」、メディカルセラムは「シミを予防・シワを改善する効果が認められた有効成分『ナイアシナミド』を配合した薬用W美容液」と説明されています。ゴリラクリニックから提供してもらいました。◆49:キングジム「Boogie Board papery (ブギーボード ペーパリー) BB-18 Sサイズ スターターセット」(3名様)キングジムの電子ふせん「Boogie Board papery Sサイズ(100mm×100mm)」が2枚入ったスターターセットです。キングジムから提供してもらいました。付属のスタイラスを使うと、まるで紙にペンで書くように文字を書き出せます。ペン尻を左上の丸いところにくっつけると書いた文字がスッと消えます。詳しい内容は以下のレビュー記事に記載しています。ぺらぺらの薄型軽量でまさに付箋のように使えるキングジムの電子メモ「Boogie Board(papery) BB-18」を使ってみた - GIGAZINE◆50:Engames「トリオ」(3名様)1から12の数字が書かれたカードをルールに従って場に出していき、同じ数字のカード3枚組を3セット集めるか、「7」のカードを3枚集めたら勝利するゲームです。プレイ人数は3〜6人、プレイ時間は15分、対象年齢は8歳以上を想定。Engamesから提供してもらいました。カードのみを使うシンプルなゲームですが、Engamesのスタッフいわく「推理要素、プレイヤー同士の熾烈な読み合いが生まれる」とのことです。詳しい遊び方は以下の動画で紹介されています。【公式プロモーションビデオ】トリオ - YouTube◆51:ジーピー「カタン スタンダード版」(1名様)「ボードゲーム史に残るヒット商品」といわれる定番ボードゲーム「カタン」の基本バージョンです。プレイ人数は3〜4人、プレイ時間は約60分、対象年齢は8才以上を想定。ジーピーから提供してもらいました。◆52:ジーピー「ジュエルマイスター」(1名様)「宝石」という名前のコマやカードを使ってポイントを稼いでいくボードゲームです。プレイ人数は2〜4人、プレイ時間は約20分、対象年齢は10才以上を想定。ジーピーから提供してもらいました。どんなゲームなのかは以下のレビュー記事で確認できます。簡単ルールで宝石を集めて誰よりも早くゴールを目指すボードゲーム「ジュエルマイスター」プレイレビュー、スペシャルカードの使い方が勝利のカギ - GIGAZINE◆53:ジーピー「ドラゴンキーパー」(1名様)集めたカードを「魔法の本」と呼ばれるカードに従って出していき、個性豊かなドラゴンを保護するという内容のゲームです。プレイ人数は2〜4人、プレイ時間は約20分、対象年齢は8才以上が想定されています。ジーピーから提供してもらいました。◆54:ホビージャパン「エスペライゼーション」(1名様)新しい「言語」を創造する協力型ワードゲームです。プレイ人数は3〜6人、プレイ時間はゲームモードによって異なり約60分または約180分、対象年齢は14歳以上を想定。ホビージャパンから提供してもらいました。◆55:ホビージャパン「クイズウィズ」(1名様)国名が記載されたカードと、国に関する質問が書かれたカードを使い、プレイヤー同士が協力して条件に一致するカードを出していくクイズゲームです。ホビージャパンから提供してもらいました。国のカードや質問のカードはこんな感じ。プレイ人数は1〜5人、プレイ時間は約20分、対象年齢は10歳以上が想定されています。◆56:ホビージャパン「クルティザン」(1名様)女王陛下の晩餐会に参加し、集まった廷臣の「家」の影響力を操作して、女王の不興を買った廷臣たちの家を他プレイヤーに押しつけたり、反対に評判のいい家を集めたりしてポイントを稼ぐゲームです。プレイ人数は2〜5人、プレイ時間は約20分、対象年齢は8歳以上を想定。ホビージャパンから提供してもらいました。◆57:ビサイド「どこでもいっしょカレンダー2025」(2名様)「どこでもいっしょ」のキャラクターがデザインされたA4・壁掛けタイプのカレンダー「どこでもいっしょカレンダー2025」です。2025年1月から12月分までを使うことができます。おまけの「顔シール」付き。ビサイドから提供してもらいました。◆58:Wizards of the Coast「マジック:ザ・ギャザリング『ファウンデーションズ』プレイ・ブースター 1パック」「『ファウンデーションズ』コレクター・ブースター 1パック」「『ファウンデーションズ』発売記念オリジナル amazon ギフトカード2000円分」(3名様)世界中で遊ばれているトレーディングカードゲーム「マジック:ザ・ギャザリング」の新セット「ファウンデーションズ」に関連するアイテムです。「プレイ・ブースター」は「開封やリミテッド戦を楽しめる基本のパック」となっていて、カード14枚入り。「コレクター・ブースター」は「豪華な開封を楽しむためのパック」で、カードが15枚入っています。Wizards of the Coastからの提供。すべて未開封です。◆59:Google「Google Pixel 9 Proシリーズ予約特典 非売品の限定ポスター」(1名様)レビューのために「Pixel 9 Proシリーズ」を予約購入したら付いてきた非売品の限定ポスターです。Pixel 9 Proシリーズの初期の​コンセプトスケッチなどが描かれています。◆60:スロウカーブ「後藤ひとりのケロリン桶」(1名様)アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」と「ケロリン桶」のコラボ商品です。スロウカーブから提供してもらいました。主人公・後藤ひとりの承認欲求があふれ出た姿、通称「承認欲求モンスター」が底に描かれています。直径225mm、高さ115mm、重さは360g。iPhone 15 Pro Maxと比べるとこんな感じのサイズ感です。◆61:バーガーキング「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー ステッカー 2枚」(1名様)総カロリー約1652kcal、総重量約532gの巨大バーガー「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」を購入したときに付いてきた、おまけのステッカーです。ちなみに、バーガーの味は食べた編集部員いわく「ビーフパティ4枚に一気にかぶりつくことでミチミチッとして食感を感じられるのがグッド」とのことでした。◆62:エースコック「スーパーカップ1.5倍 牛たま風あまから醤油ラーメン 12個」(1名様)牛をベースにオニオンやジンジャーの香味野菜の旨みを加えたあまからい醤油ラーメンスープです。エースコックから提供してもらいました。原材料はオニオンエキスやビーフエキスなど。かやくには鷄・牛味つけ肉そぼろ、卵などがあります。カロリーは1食あたり446kcalです。◆63:エースコック「スーパーカップ1.5倍 鶏たま風甘コクだしうどん 12個」(1名様)チキンをベースに鰹だしを利かせた、甘くてコク深い醤油スープです。エースコックから提供してもらいました。原材料にはチキンパウダーやオニオンエキス、味付鶏肉そぼろやネギなどが使われています。カロリーは1食あたり465kcalです。◆64:ダノンジャパン「ダノン オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g」(2名様)脂肪0・砂糖不使用で、手軽かつ効率的にタンパク質を吸収できるというプロテインドリンクです。カカオ風味、カフェラテ風味、バニラ風味各4本をセット(計12本)で計2名様にプレゼント。ダノンジャパンから提供してもらいました。◆65:ロイテリ「乳酸菌サプリメント」(1名様)ロイテリの乳酸菌サプリメント「Life Guard」「Basic Guard」「Self Guard」各1箱です。1箱に30粒入り。1日の接種目安量は1〜2粒となっています。ロイテリから提供してもらいました。◆66:味の素「Dashi-Cha ホワイトマッシュルーム10食入/3種つめあわせセット」(3名様)茶葉のように「ドリップ抽出」して作る「だし茶」です。マグカップで飲んでも違和感のないような「飲みやすいほのかな味付け」が施されているとのこと。味の素株式会社から提供してもらいました。かつお・ごぼう・ホワイトマッシュルームが入った3種つめあわせセットと、ホワイトマッシュルームが10食分入ったパックをまとめて送付します。◆67:TOKYO周穫祭2024「味の周遊セット」(1名様)2024年11月16日から17日にかけて、東京都と東京観光財団が都内の観光協会と連携して実施した観光情報・特産品展示イベント「TOKYO周穫祭2024」で配布された食品のセットです。東京各地をゆかりとした調味料「秘伝のイケだれ」「アトムshichimi缶セット」「ゆずポン酢」「東京産ゆず胡椒」「ひんぎゃの塩」「御蔵島かぶつしょうゆ」「薬膳島辣油」が1個ずつ入っています。TOKYO周穫祭事務局から提供してもらいました。◆68:INFORICH「ChargeSPOT 24時間分のクーポンコード」(10名様)モバイルバッテリーのレンタルサービス「ChargeSPOT」で利用できる24時間分のクーポンコードです。INFORICHから提供してもらいました。クーポンコードを使うにはまずChargeSPOTのアプリを起動してプロフィールアイコンをタップ。「クーポン」をタップ。「クーポン獲得」をタップ。「クーポンコードを入力してください」と書かれた場所にクーポンコードを入力し、「獲得する」をタップします。◆69:ディズニープラス「プリペイドカード プレミアム 1カ月券」(1名様)ディズニープラスの最高4K UHDでコンテンツを視聴できるプラン「プレミアム」を1カ月楽しめるコードが記載されたカードです。◆70:Hulu「Huluチケット 1カ月分」(1名様)ドラマやアニメを視聴できる「Hulu」の1カ月分利用チケットです。◆71:Netflix「Netflix プリペイド・ギフトカード 2000円分」(1名様)メンバーシップ料金の支払いなどに使える「Netflix」のプリペイド・ギフトカード2000円分です。◆72:U-NEXT「U-NEXTギフトコード『30日間 見放題+1,200ポイント』」(1名様)クレジットカード不要で動画配信サービスの「U-NEXT」を30日間利用できるギフトコードです。U-NEXTから提供してもらいました。1200ポイントの「U-NEXTポイント」は、映画、ドラマ、マンガ、書籍の購入にも利用可能。なお、以下の商品画像はイメージ画像で、当選者にはカードではなくギフトコードのみを連絡します。U-NEXTの利用には無料の会員登録が必要で、登録後に自動で有料の月額プラン会員に移行することはありません。ギフトコードには利用登録期限があるので当選者は早めに利用登録してください。食品を除き、すべての景品は基本的に一度開封して撮影しています。◆当選者発表2025年1月6日(月)に抽選を開始し、早ければ1月6日中に当選者へ当選通知メールを送ります。当選通知メールはアンケート回答時のメールアドレスに送信するので、回答する際は受信可能なメールアドレスを入力してください。当選通知メールを受け取ったらメール本文内の記載に従って発送先住所などを連絡してください。当選通知メールは「@gigazine.net」のドメインからのみ送信します。メールは高確率でスパム扱いされており、「当選していたのに気付くのが遅れた……」という悲しいケースが過去に何度も繰り返し発生しているので、時期が来たら定期的にメールをチェックしてください!なお、当選者からの返信が期限までになかった場合は次点の候補者に権利が移動することになります。応募締め切りから数週間後に当選通知メールが届くということもあるので、こまめに受信確認するといいことあるかも。◆プレゼントへの応募フォームということで、プレゼントへの応募は以下のアンケートフォームからどうぞ!2024年冬プレゼントアンケートフォーム◆GIGAZINEへのプレゼント毎日記事を掲載するため全力を出してヘロヘロになっているGIGAZINE編集部のために、以下のAmazon欲しいものリストからプレゼントを贈ってもらえるとうれしいです!GIGAZINE編集部の欲しいものリスト