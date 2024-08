【ライブレポート】ATEEZ『SUMMER SONIC』に初登場！圧巻のパフォーマンスにスタジアムが熱狂

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「みなさんの強烈なエネルギーと情熱、とても素敵でした」(ATEEZ・WOOYOUNG)

ATEEZが、8月17日・18日の2日間にわたって千葉と大阪の2会場で開催された音楽フェス『SUMMER SONIC 2024』に出演した。ATEEZが『SUMMER SONIC』に出演するのは今回が初となる。

マネスキンやワンリパブリックといったロックバンドはもちろん、星野 源、Creepy Nutsといった日本を代表するアーティストが多数参加した『SUMMER SONIC 2024』。ATEEZは8月17日に大阪会場のメインステージであるAIR STAGE(万博記念公園)に、翌日8月18日には千葉会場のメインステージであるMARINE STAGE(ZOZOマリンスタジアム)に登場した。

ここでは、千葉会場のメインステージであるMARINE STAGEでの模様をレポートする。

台風が過ぎ去り、気温が30度以上を記録する灼熱のなか、千葉会場のMARINE STAGE(ZOZOマリンスタジアム)のオーディエンスの前に登場したATEEZメンバー。初出演にも関わらずメインステージに降り立った8人は、序盤から「Guerrilla」や「Say My Name」といった代表曲を、ダンサーを従えて続けざまにパフォーマンスし、さらに会場全体を熱くさせた。

その後、キャプテンのHONGJOONGが「SUMMER SONIC! 皆さんこんにちは! ではまずご挨拶します!」と会場に集まったオーディエンスに語り掛けると、SANは「ATEEZがついにサマーソニックにやってきました! たくさんの素晴らしいアーティストの皆さんと一緒に、世界的なフェスであるSUMMER SONICのステージに立つことができてとてもうれしいです。MARINステージに立てるということでさらにうれしく思います!」と喜びを口にした。

そしてMINGIが「そして、このようにすごいエネルギーを持っている観客の皆さんが集まったSUMMER SONICにご招待いただき、本当に光栄です」とコメントすると、続けて2月にリリースした「NOT OKAY」、そして「ROCKY (Boxers Ver.)」を披露。

その後、韓国の最新アルバム『GOLDEN HOUR : Part.1』からタイトル曲「WORK」のイントロが流れると、会場からは大きな歓声が上がり、メンバーそれぞれがステージ上を自由に動き回るなど余裕ある姿を見せた。

その後、いよいよステージは後半戦へ。彼らのサマーソングである「WAVE」、そして「Dreamers」を通じて、ZOZOマリンスタジアムの会場全体を大いに盛り上げた。

ライブ終盤、WOOYOUNGは「皆さんの強烈なエネルギーと情熱、とても素敵でした。一緒に楽しんでくれてうれしかったです」と述べると、JONGHOは「皆さんとまた必ず会いたいです」と感謝を口にした。

その後、キャプテンのHONGJOONGが、この日のステージを共に支えてくれたバンドメンバーとダンサーを称えたあと、「皆さん、最後に楽しむ準備はできましたか? 声が小さいですね。もう一回! 本気で! 全力で! 楽しむ準備はできましたか? 次の曲は、SEONGHWAさん一度見せてください」と語りかけると、SEONGHWAは「Okay, SUMMER SONIC, “이런 게 바로 멋인기라” 最後にLet’s go!!!!」とシャウトし、ATEEZのメンバーとダンサー、そしてバンドメンバーで「멋(The Real) (흥 : 興 Ver.)」、「BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)」を立て続けに披露し、大団円でステージを完遂。

パフォーマンスを終えると、会場中から大きな歓声が上がるなか、メンバーはこの日会場に集まったオーディエンスに感謝を述べ、ステージをあとにした。

なおATEEZは、日本で初となるファンミーティングの開催も決定している。

<セットリスト>

M-1.Guerrilla

M-2.Say My Name

M-3.NOT OKAY

M-4.ROCKY (Boxers Ver.)

M-5.WORK

M-6.WAVE

M-7.DREAMERS

M-8 멋(The Real) (흥 : 興 Ver.)

M-9 BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)

(C)SUMMER SONIC All Rights Reserved.

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

SINGLE「Birthday」

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/