¡Ö¿§¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×ºÙÃ«¿¿Âç¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¾ÇÅÀ¡ª »Ø´ø´±¤«¤é¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFWºÙÃ«¿¿Âç¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌçÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥ÈJ¡×¤Ç¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¾¾°æÂçÊå»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Çð¤ÎU-15¡¢U-18½Ð¿È¤ÎºÙÃ«¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£22Ç¯¤Ë¤Ï33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£¸ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ºòµ¨¤Ï34»î¹ç¡¦14ÆÀÅÀ¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç18»î¹ç¡¦£²ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â£¶»î¹ç¡¦£±ÆÀÅÀ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ïµ®½Å¤ÊÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚPHOTO¡Û¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏFIRE¡Ê±ê¡Ë¡ª ÆüËÜÂåÉ½¤¬¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¡ª µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Ä¹Ã«ÀîÍ£¤éÁª¼êÃåÍÑ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡¤½¤ó¤Ê22ºÐ¤Ï¡¢¾¾°æ»á¤«¤é¡ÖÂç´ä´ÆÆÄ¤«¤é¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ë¥¢¤ËÆþ¤ì¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¿Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ê·ë²Ì¤ò¡Ë»Ä¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾å¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¿§¤Î¤È¤³¤í¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡Çð¤ÎU-15¡¢U-18½Ð¿È¤ÎºÙÃ«¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£22Ç¯¤Ë¤Ï33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£¸ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Ù¥¹¥È¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ºòµ¨¤Ï34»î¹ç¡¦14ÆÀÅÀ¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç18»î¹ç¡¦£²ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â£¶»î¹ç¡¦£±ÆÀÅÀ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ïµ®½Å¤ÊÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚPHOTO¡Û¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏFIRE¡Ê±ê¡Ë¡ª ÆüËÜÂåÉ½¤¬¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¡ª µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Ä¹Ã«ÀîÍ£¤éÁª¼êÃåÍÑ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡¤½¤ó¤Ê22ºÐ¤Ï¡¢¾¾°æ»á¤«¤é¡ÖÂç´ä´ÆÆÄ¤«¤é¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ë¥¢¤ËÆþ¤ì¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¿Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ê·ë²Ì¤ò¡Ë»Ä¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾å¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¿§¤Î¤È¤³¤í¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô