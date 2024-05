Intel製CPU搭載を搭載したPCでGPUなしでもStable Diffusionを用いた画像生成を可能にするGIMP用プラグイン「OpenVINO AI Plugins for GIMP」がGitHubに公開されています。特徴的なのは、AIの演算処理に特化したプロセッサ「NPU」に対応しており、NPUを使った画像生成が可能だという点。ちょうどNPUを搭載したXPS 13とXPS 14をDellから借りていたので、導入から実際に使うところまでをまとめてみました。

GitHub - intel/openvino-ai-plugins-gimp: GIMP AI plugins with OpenVINO Backendhttps://github.com/intel/openvino-ai-plugins-gimp/tree/main◆目次1:導入方法2:使い方◆1:導入方法使用には必須条件としてIntel Core Ultraと16GB以上のメモリが必要です。Windowsとlinuxに導入可能で、今回は以下のドキュメントに従いWindowsへ導入します。openvino-ai-plugins-gimp/Docs/user_guide_for_windows_users.md at main · intel/openvino-ai-plugins-gimp · GitHubhttps://github.com/intel/openvino-ai-plugins-gimp/blob/main/Docs/user_guide_for_windows_users.mdまずは(EXEファイル)このリンクからPython 3.9.13をダウンロードします。推奨バージョンはPython 3.9またはPython 3.10なのでこれらを既にインストールしている人はパスしてOK。ドキュメントでは「link」にリンクがかけられています。ダウンロードしたファイルを実行。「Add Python 3.9 to PATH」にチェックを入れて「Install Now」をクリックします。終わったら「Close」をクリック。次に(EXEファイル)このリンクからGitをダウンロードします。ダウンロードしたファイルを実行。セットアップウィザードが表示されたら「Next」をクリック。「Next」をクリック。「Next」「Next」「Next」「Next」「Next」「Next」「Next」「Next」「Next」「Next」「Next」「Next」「Install」「View Release Notes」のチェックを外して「Finish」をクリック。次に(EXEファイル)このリンクからMicrosoft Visual C++ Redistributableをダウンロードします。ダウンロードしたファイルを実行。「ライセンス条項および使用条件に同意する」にチェックを入れて「インストール」をクリック。「再起動」をクリックしてPCを再起動します。次に(EXEファイル)このリンクからGIMP 2.99.14をダウンロードします。GIMPはバージョンが指定されているので注意。ダウンロードしたファイルを実行。「すべてのユーザー用にインストール」をクリック。「OK」をクリック。「続行」をクリック。「インストール」をクリック。「完了」をクリックします。Ctrl+Rキーで「ファイル名を指定して実行」を開いたあと、「cmd」と入力してOKを押し、コマンドプロンプトを開きます。以下のコードを実行して必要なパッケージをダウンロードします。「C:\Users\Public\」を変更してダウンロード場所を指定することも可。cd C:\Users\Public\mkdir GIMPcd GIMPgit clone https://github.com/intel/openvino-ai-plugins-gimp.gitすべてのコードを実行したら以下のように表示されるはず。続けて以下のコマンドを入力して実行します。openvino-ai-plugins-gimp\install.batいろいろと表示されるのでしばらく待機。「Do you want to continue setting up the models for all the plugin now?」と問われたら「Y」を入力してエンターキーを押下。再び待機します。次に「Do you want to download openvino stable-diffusion-1.4 model?」と問われるのでここでも「Y」を入力してエンター。次はダウンロードしたいモデルを選ぶよう求めてきます。基本的には「1」を入力してエンターキーを押下し、ダウンロードが完了して再び以下の画面が現れたら「0」を押して次に進めばOK。今回は表示された全モデルをダウンロードしたかったので「12」を入力しましたが、ダウンロード完了までに1時間ほどかかりました。「1」だけなら十数分で終わります。すべての処理が終了したらコマンドプロンプトを終了してOKです。次にGIMPを起動します。起動時は以下のようなダイアログが表示されます。起動したら「編集」から「設定」を開きます。左のタブにある「フォルダー」の「プラグイン」をクリックし、フォルダに+がついたアイコンをクリック。次にフォルダの中身が出ているアイコンをクリックします。「C:\Users\Public\GIMP\gimpenv3\lib\site-packages\gimpopenvino\plugins」を指定して「OK」をクリック。「OK」をクリックしてGIMPを再起動します。◆2:使い方「ファイル」から「新しい画像」を選択します。幅や高さは好きに決めて「OK」をクリック。真っ白の画像を作成します。続いて「レイヤー」から「OpenVINO-AI-Plugins」にカーソルを合わせ、「Stable diffusion」をクリックします。次にモデルを選択します。何でもいいですが、基本は「SD1.5_square_int8」。「Advanced Settings」にチェックを入れ、推論にNPUを使う場合は「Power Mode」から「Best Power Efficiency」または「Balanced」を選びます。今回は「Best Power Efficiency」を選択。「Load Models」をクリックしてしばらく待ちます。モデルのロードが終わったら「Enter text to generate image」に英語でプロンプトを入力し、「Generate」をクリック。しばらく待てば画像が生成されます。今回、他に生成した画像は以下の通り。処理中はしっかりNPUが動いていました。ただ「NPUの方が速い」というわけでもなく、今回試したモデルではIntel Arc Graphicsを使用した場合の方が速く処理できていました。「Intel Arc Graphics」(左)と「Intel Core Ultra 7 155H」(右)を使用したGIMP用Stable Diffusionプラグインの画像生成速度比較 - YouTube