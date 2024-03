知る人ぞ知る、裏メニュー。米マクドナルドにも、誰もが興味を引かれる隠れメニューがあることを元従業員が明かしました。その中身とは……?

↑知ってた?

以前、米マクドナルドで働いていたというマイクさん。自身のTikTokアカウントで、マクドナルドの人気メニューを自宅で再現する方法や店舗利用時のハックなど、マクドナルドに関することを発信しており、30万人以上のフォロワー数を持つTikTokerです。

そんなマイクさんがTikTokで明かしたのが、マクドナルドの裏メニュー。その名も「McGangBang(マック・ギャング・バン)」というそう。裏メニューと聞くと、なんだか魅力的に感じるかもしれませんが、実はこれ、「ダブルチーズバーガー」に「マックチキン」を組み合わせたもので、ダブルチーズバーガーの真ん中にマックチキンのチキンを挟んだ代物。「マックチキンはスパイシーなほうがおいしい」とマイクさんは語っています。

ただ裏メニューとはいえ、マイクさんいわく、自分でダブルチーズバーガーとマックチキンを購入して、自分で「McGangBang」を作れるというわけ。そうすれば、コストだって抑えられます。

この裏メニューの存在には、人々も興味津々のよう。「以前ドライブスルーで頼んだら、従業員がものすごく困惑していた」というコメントがある一方、「一度注文したことがある」という人や「夫がいつも頼んでいる」なんてコメントもあり、この存在について一部の人は知っているようです。

日本のマクドナルドで「McGangBang」を注文することができるのかは不明ですが、ダブルチーズバーガーとマックチキンはどちらも日本のマクドナルドで購入できますので、それらを買って自分で作って試してみてもいいですね。

【主な参考記事】

Mirror. McDonald’s chef reveals ‘monstrosity’ secret menu item that costs less than £4. March 19 2024