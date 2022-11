メキシコで誕生し、2歳で渡米した結合双生児の姉妹カルメンさんとルピタ・アンドラーデさんが今年6月、22歳を迎えた。2人はそれぞれが頭、心臓、2つの腕、肺、胃を持ち、骨の一部、循環系器官、消化器官、生殖機能を共有、分離手術はしない決断をしている。しかし2年前、カルメンさんにボーイフレンドができてからというもの、2人の関係は微妙に変化し、あるルールを決めているという。

米コネチカット州に住む結合双生児カルメン・アンドラーデさんが、ニューヨーク州在住のダニエルさん(Daniel)と交際を始めたのは、2年前の10月5日のことだった。

2人は出会い系アプリ「Hinge」を通して知り合い、友達として1〜2か月を一緒に過ごした後でダニエルさんが最初にデートに誘ったという。

カルメンさんは「アプリに自分の写真を投稿し、まずは結合双生児であることを説明しなくてはいけなくてね。なんだか変な気分だったわ。だって隠し事はできないでしょう」とプロフィールについて振り返り、「最初のデートはメキシコ料理のタコスを食べに行ったの。もちろん3人でね!」と苦笑した。

体の右側をコントロールするカルメンさんは、自身のことを「もともとは内向的なの。でもルピタは初対面の人とはあまり話さず大人しい性格だから、私が外交的にならざるを得なかったのよ」と語り、「ダニエルとはとても気が合うの。もちろん趣味や興味に違いはあるけど、私たちは軽い冗談を言い合うのが大好きなのよ」と続けた。

なお明るくおしゃべりなカルメンさんは、デートの時にもれなくついてくるルピタさんについて、今春行われたインタビューでこう語っていた。

「デートの時のルピタは、良い付き人というよりもまるでコメディアンのような存在ね。だっていつもからかってくるのよ。それに私はルピタの脳の中を読み取ることはできないけど、彼女が何を考えていることは直感で分かるの。」

また「好きになるボーイフレンドのタイプは同じ?」との質問には、2人とも「ノー」とはっきり答え、「思春期の時は特に『身体が結合していなければ良かった』と思った」と明かした。

実はルピタさん、他者に対して恋愛感情・性欲を抱かない「アロマンティック・アセクシュアル」でこれまで誰かを好きになったことはなく、対人距離(パーソナルスペース)が近すぎると気詰まりに感じてしまうという。

一方でカルメンさんはダニエルさんと交際を始める際、ルピタさんも交えて「恋愛をする上での最低限のルール」について話し合ったそうで、「キスはOKだけど、2人の間に性的な関係はないの。でもダニエルはそれでいいと言っているわ」と明かしている。そして「将来はどうなるか分からないけど、まだ若いし結婚ということは考えていないわ。それにダニエルにしても、今後誰かと付き合うとしても、結婚ではなく良き“パートナー”としての付き合いを続けていきたいと思っているの」と吐露した。そんなカルメンさんは、ダニエルさんとの仲睦まじい様子を捉えた写真をSNSに多数投稿、今もラブラブの関係が続いていることがうかがえる。

ちなみにカルメンさんとルピタさん姉妹は現在、動物クリニックでボランティアをする傍らヤギ農場で働いているそうで、将来はカルメンさんは獣医看護師に、ルピタさんは獣医助手になるのが夢だという。

「動物たちと働くことをとても楽しんでいるの。だって動物たちは外見で人を判断しないし、失礼なことを言ってきたりしないでしょう」と語るカルメンさん。2人をジロジロ見てくる人や、断りもなく写真を撮ってくる人は絶えないそうで、「私たちのことをまるで物のように扱う人がいるの。そういう人たちには特に、私たちは“2人の個性ある人間”であることを理解してもらいたいわ!」と強く訴えた。

さらに姉妹は最後に「結合双生児であることは障がいだと思う?」と聞かれると、声を揃えて「ノー」と答え、カルメンさんがこう続けた。

「障がいであるかどうかというのは当人が決めること。『あの子たちにはできない』という周りの考えを払拭させるためにも、私たちは前に進まなくてはいけないし、ヘイターになんて負けてなどいられないの!」

そしてルピタさんも「私たちは望めばなんだってできるということを多くの人に知って欲しいわ!」と胸を張って語っている。

カルメンさんは、ダニエルさんと1か月ほどの休みを取って全米を旅したり、余裕があればイタリアやフランスの地下墓地(カタコンベ)やアイスランドに行きたいそうだが、しばらくは仕事やボランティア活動に専念することになるという。

画像は『Lupita 2021年12月19日付Instagram「New York trip yesterday」、2015年11月25日付Instagram「When I was six, I went on the Tyra show...」、2022年6月7日付Instagram「It was my mothafuckin birfday yesterdayyyy」、2022年9月18日付Instagram「I’m a pirate and I’m gonna steal your booty」、2022年6月29日付Instagram「Life’s a beach」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)