ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、大好評の“なりきりマスク”に続き、キャラクターになりきれる「フェイスシールド」が登場!

ハローキティ、ティム、スヌーピーの3種類がラインナップされています☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「フェイスシールド」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売開始日:2020年11月5日(木)~

販売場所:ロデオドライブ・スーべニアなど

展開数:全3種(ハローキティ、ティム、スヌーピー)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、withコロナの時代においてもパーク内で思いっきりハジけて楽しめる新グッズが登場!

キャラクターになりきることができるフェイスシールド全3種が、2020年11月5日(木)よりパーク内店舗などで販売されます。

ティム

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ミニオンのボブがいつも大切にしているくまのぬいぐるみ・ティムデザインのフェイスシールド。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

もこもこの耳と、シールド部分には鼻と口がついています☆

スヌーピー

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

スヌーピーデザインのフェイスシールド。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

パークで販売されているパーカーなどのファッションアイテムと合わせてコーディネートするのがおすすめ☆

ハローキティ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ハローキティデザインのフェイスシールド。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

大きなリボンがとってもかわいい☆

かねてより販売され、“映える”マスクとしても大好評の「なりきりマスク」に続いて登場するフェイスシールド。

2020年11月5日(木)より発売です☆

カチューシャとセットで使える身につけグッズ!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「なりきりマスク」 カチューシャとセットで使える身につけグッズ!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「なりきりマスク」 続きを見る

※パーク内での着用時にはマスクの着用が必要です。

※商品のデザイン、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。品切れの場合はご容赦ください

Minions and all related elements and indicia TM & © 2020 Universal Studios. All rights reserved. TM & © 2020 Sesame Workshop

© 2020 Peanuts Worldwide LLC

© 1976, 2020 SANRIO CO., LTD.

Universal Studios Japan TM & © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2020 Dtimes All Rights Reserved.