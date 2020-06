ヒューゴさんは自撮り"Selfie"を12歳だった2008年に始めました。

成人して結婚するまで、毎日ほぼ同じアングルで撮り続けたそうです。

1人の男性の成長記録をご覧ください。

[動画を見る]

AGE 12 TO MARRIED - I Took A Photo Every Day - YouTube

少しあどけない顔から、髪を伸ばしたり切ったり、だんだんとヒゲが生えて大人の顔になっていくヒューゴさん。

やがて彼女の存在を感じるようになり……。



めでたく結婚!



式を挙げたのは21歳のときで、現在は22歳。

真顔なのは、常に同じ顔をするのに都合がよく、純粋に変化を見比べたかったとのことです。