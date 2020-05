世界各国で外出制限が続く中、 フィリピン のある若者達はビーチに行くことができずフラストレーションが溜まる一方だったようだ。自宅の一室に思い切って水を注ぎ込み、巨大なプールへと変えてしまったのだ。『The Weather Channel』『One News Page』などが伝えている。平均気温が26〜27度と年間を通して暖かいフィリピンだが、バタンガス州サンタ・テレシタ市では今月9日、気温が40度にものぼる猛暑となった。普段であれば海に入って涼むこともできるが、政府の外出制限が発令中とあってビーチは閉鎖中でプールも閉館している。そのためこの日、同地域に住むジョセフ・ドレッド・ナバロさん(Joseph Dredd Navarro、23)はあるアイデアが閃き、従兄弟のインジェン・ドゥ・レオンさん(Injen De Leon)とダン・パナリガンさん(Dan Panaligan)に声をかけた。ジョセフさん達は自宅の使用していない部屋を、プールに変えようと思い立ったのだ。まずは水が漏れないように部屋の内側にある隙間などを全て塞ぎ、窓に掛かっているカーテンも水に濡れないようにした。そして準備万端の部屋に窓の下まで大量に水を注ぎ込んだのだ。水の深さは彼らの膝上ほどまであり、大きなプールが完成した。ジョセフさんら3人は気持ち良さそうにプールで水遊びをし、夜になるまでそこで涼をとって過ごしたようだ。今回このプールのアイデアを思いついたジョセフさんは、次のように語っている。「この夏はビーチに行くこともできないから、『家の中にビーチを持って来ちゃえ』って思ったんです。あと、部屋にある電気系統については安全な状態にしているので何も心配はないんですよ。」ちなみにフィリピンでは今月6日、アグサンデルノルテ州ブトゥアン市で国内史上最高気温となる53度にまで上昇した。この暑さから逃れるためにも、フィリピンの多くの人がビーチの解禁およびプール施設の再開を心から待ち望んでいることだろう。画像は『The Weather Channel 2020年5月13日付「Empty Room Turned into Swimming Pool in the Philippines」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)