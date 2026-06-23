今日23日、仙台管区気象台は東北の3か月予報を発表しました。7月と8月の気温は平年並みか高く、梅雨明け前後から夏本番にかけて暑さに注意が必要です。一方、9月の気温はほぼ平年並みの見込みで、暑さはいったん落ち着くでしょう。ただ、7月は梅雨末期の大雨、9月は秋雨前線や低気圧による大雨にも注意が必要です。

【7月】梅雨末期の大雨と蒸し暑さに注意

7月は、梅雨前線や湿った空気の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。降水量はほぼ平年並みの予想ですが、7月は一年の中でも大雨災害が発生しやすい時期です。梅雨前線が東北付近に停滞し、活動が活発になると、大雨となるおそれがあります。ハザードマップの確認や非常用品の点検など、大雨への備えを早めに進めておきましょう。





気温は平年並みか高く、蒸し暑い日が多いでしょう。熱中症や食品の取り扱いにも十分注意してください。なお、日本気象協会が22日に発表した最新の梅雨明け予想では、東北の梅雨明けは7月下旬で、平年並みとなる見込みです。梅雨明け前は大雨に備え、梅雨明け後は強い日差しと厳しい暑さに注意が必要です。

【8月】夏祭り・お盆休み 猛暑と急な雷雨に注意

8月は、東北各地で夏祭りが開かれ、お盆休みや夏休みの行楽など、屋外で過ごす機会が多くなる時期です。気温は平年並みか高く、厳しい暑さとなる日が多いでしょう。内陸を中心に猛暑日となる日もありそうです。屋外イベントや移動の際は、こまめな水分補給や休憩など、暑さ対策を万全にしてください。



降水量はほぼ平年並みの予想ですが、夏場は局地的に雨雲が発達し、短い時間に雨の降り方が強まることがあります。屋外イベントでは、急な強い雨や雷雨、突風にも注意が必要です。



また、8月は台風シーズンでもあります。具体的な進路や影響は直前にならないと分かりませんが、旅行や帰省の予定がある方は、最新の気象情報をこまめに確認してください。

【9月】天気は周期変化 秋雨前線や低気圧による大雨に注意

9月は、秋雨前線や低気圧の影響を受けやすく、天気は数日の周期で変わるでしょう。気温はほぼ平年並みの見込みで、7月・8月に比べると暑さはいったん落ち着くでしょう。ただ、9月の前半を中心に、日中は暑さが残る日もありそうです。一方で、月の後半になると朝晩は涼しさを感じる日も増え、日中との気温差が大きくなる時期です。服装選びや体調管理に注意してください。



また、秋雨前線に暖かく湿った空気が流れ込むと、雨量が多くなるおそれがあります。9月はシルバーウイークなどで外出や移動の機会もあるため、最新の気象情報を確認し、大雨への備えも意識しておきましょう。