髪が与える印象は大きいもの。特に、髪のボリューム不足やうねりなどが気になり始める40代は、前髪次第で老けて見えてしまうことがあります。さらに、夏は汗や皮脂、湿気の影響で前髪がぺたんとしやすい季節。せっかく前髪を作るなら、若々しく見える前髪に整えたいもの。40代が注意したい、老け見え前髪の特徴を紹介します。◆【老け見え?】額にはりつき、“疲れ感”が出ている40代の前髪で特に注意したいのが、“ぺたんこ