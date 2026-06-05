5Wの代わりに投入するプロが増えるなど、今やセッティングの新たな定番となりつつある『7W』。最近では女子プロが監修した“スピンで止める新種”も登場するなど、ラインナップも豊富になっている。今回は7Wのモデルごとの弾道特性を詳細にチェックした。ギアコーチの筒康博は、ヘッドデザインと弾道特性の進化が大きく影響していると分析する。【数値公開】1WHS40、50m/sで7Wを打ったらどんな数値になる？◇◇◇年々ツアープ