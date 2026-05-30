【シンガポール＝池田慶太】米国のヘグセス国防長官は３０日、シンガポールで開かれているアジア安全保障会議で演説し、太平洋地域で急速に軍備増強を進める中国に対処するため、全ての同盟国・パートナー国に国防費を国内総生産（ＧＤＰ）比３・５％に引き上げるよう要求した。米国との役割分担も求め、「責任を果たそうとしない国」については協力関係を見直す方針を明らかにした。ヘグセス氏は演説で、中国が「歴史的な軍事