元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈さん（27）が、「脱ぎゃる・大人化!」をテーマに挑戦した写真集「あんな」が29日に発売されました。各界の“名だたるオジ”6人が帯コメントを寄せています。【写真】「脱ぎゃる・大人化!」をテーマに写真集に挑戦した村重杏奈さん「人生最後！」と意気込んで全編オーストラリアで撮影した写真集。「芸能界で、しげをここまで育ててくれたオジたちにも、この成長と頑張りを見てもらいたい！」