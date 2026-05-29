元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈さん（27）が、「脱ぎゃる・大人化!」をテーマに挑戦した写真集「あんな」が29日に発売されました。各界の“名だたるオジ”6人が帯コメントを寄せています。



【写真】「脱ぎゃる・大人化!」をテーマに写真集に挑戦した村重杏奈さん

「人生最後！」と意気込んで全編オーストラリアで撮影した写真集。「芸能界で、しげをここまで育ててくれたオジたちにも、この成長と頑張りを見てもらいたい！」という村重さんの願いを叶えるため、各界の“名だたるオジ”6人全員から帯コメントの快諾を受けました。



「可愛いしげちゃんから艶やかなしげちゃんまで、全てがこの一冊に詰まりすぎちゃってました」大野雄大（Da-iCE）

「今、芸能界で一番明るい場所 それが村重の隣です」佐久間宣行

「ハズレ写真集だったら僕が責任取ります！」田中卓志（アンガールズ）

「え！ え！ 何事？ とりあえず買うわ！」長谷川忍（シソンヌ）

「一言でいうと“バリすごい一冊”!!」槙野智章

「なんで乳首出せへんの？」森田哲矢（さらば青春の光）



写真集は海にプール、ホテル、ステーキハウスや夜の街など、さまざまなシチュエーションで開放感のある撮影に。先行公開されたカットは、ホルターネッククロップトップと、同色のハイウエストボトムスを組み合わせた村重さん。トップスは首元でクロスするデザインで、バストと引き締まったくびれを強調。ショートボブの黒髪は適度にウェーブがかかったショットとなっています。



表紙は、赤いレースの素肌感を感じられるキャミソールをまといアンニュイな表情でカメラを見つめる姿です。村重さんはＸで「みんなはいつも村重な部分しか見てないからそろそろ「あんな」な瞬間を見てもらおとおもって」とコメント。併せて白肌が照らされ、妖艶な雰囲気がただようオフショットも披露。瞳を閉じ、柔らかな印象の胸元を大胆に見せた神秘的な瞬間です。



写真集を手掛けるファッション雑誌「ViVi」は発売前にXで、「大人な村重杏奈、人生最後ということで、あれもこれも、見せちゃいます！」と最後の写真集と銘打ちました。村重さんはXで「ViVi」のポストを引用。「ちょっとすけべすぎる」とコメントしました。



【村重杏奈さんプロフィル】

生年月日1998年7月29日 山口県出身 元HKT48。独特な明るいキャラでバラエティーを中心に、モデルとしても活躍。2011年、HKT48の1期生オーディションに合格。父が日本人、母がロシア人というハーフアイドル、 家ではロシア語も話し日常会話も完ぺきにこなすというバイリンガル。血液型：O型 身長：163cm