「ちょっとすけべすぎる」 村重杏奈さん写真集、帯に6人がコメント「とりあえず買うわ!」「ハズレ写真集だったら僕が責任取ります!」
元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈さん（27）が、「脱ぎゃる・大人化!」をテーマに挑戦した写真集「あんな」が29日に発売されました。各界の“名だたるオジ”6人が帯コメントを寄せています。
【写真】「脱ぎゃる・大人化!」をテーマに写真集に挑戦した村重杏奈さん
「人生最後！」と意気込んで全編オーストラリアで撮影した写真集。「芸能界で、しげをここまで育ててくれたオジたちにも、この成長と頑張りを見てもらいたい！」という村重さんの願いを叶えるため、各界の“名だたるオジ”6人全員から帯コメントの快諾を受けました。
「可愛いしげちゃんから艶やかなしげちゃんまで、全てがこの一冊に詰まりすぎちゃってました」大野雄大（Da-iCE）
「今、芸能界で一番明るい場所 それが村重の隣です」佐久間宣行
「ハズレ写真集だったら僕が責任取ります！」田中卓志（アンガールズ）
「え！ え！ 何事？ とりあえず買うわ！」長谷川忍（シソンヌ）
「一言でいうと“バリすごい一冊”!!」槙野智章
「なんで乳首出せへんの？」森田哲矢（さらば青春の光）
写真集は海にプール、ホテル、ステーキハウスや夜の街など、さまざまなシチュエーションで開放感のある撮影に。先行公開されたカットは、ホルターネッククロップトップと、同色のハイウエストボトムスを組み合わせた村重さん。トップスは首元でクロスするデザインで、バストと引き締まったくびれを強調。ショートボブの黒髪は適度にウェーブがかかったショットとなっています。
表紙は、赤いレースの素肌感を感じられるキャミソールをまといアンニュイな表情でカメラを見つめる姿です。村重さんはＸで「みんなはいつも村重な部分しか見てないからそろそろ「あんな」な瞬間を見てもらおとおもって」とコメント。併せて白肌が照らされ、妖艶な雰囲気がただようオフショットも披露。瞳を閉じ、柔らかな印象の胸元を大胆に見せた神秘的な瞬間です。
写真集を手掛けるファッション雑誌「ViVi」は発売前にXで、「大人な村重杏奈、人生最後ということで、あれもこれも、見せちゃいます！」と最後の写真集と銘打ちました。村重さんはXで「ViVi」のポストを引用。「ちょっとすけべすぎる」とコメントしました。
【村重杏奈さんプロフィル】
生年月日1998年7月29日 山口県出身 元HKT48。独特な明るいキャラでバラエティーを中心に、モデルとしても活躍。2011年、HKT48の1期生オーディションに合格。父が日本人、母がロシア人というハーフアイドル、 家ではロシア語も話し日常会話も完ぺきにこなすというバイリンガル。血液型：O型 身長：163cm