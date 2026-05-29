とちぎテレビ 上三川町の住宅で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、下野警察署の捜査本部は２９日、強盗殺人の疑いで逮捕状を取った、主導役とみられる４８歳の男を公開手配しました。県警では広く情報を求めています。 捜査本部が公開手配したのは、強盗殺人の疑いで逮捕状を取っている、事件を主導したとみられる住所、職業不詳の益田和彦容疑者（４８）です。 公開された動画には、事件から３日後の５月１７日に、出