とちぎテレビ

上三川町の住宅で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、下野警察署の捜査本部は２９日、強盗殺人の疑いで逮捕状を取った、主導役とみられる４８歳の男を公開手配しました。県警では広く情報を求めています。

捜査本部が公開手配したのは、強盗殺人の疑いで逮捕状を取っている、事件を主導したとみられる住所、職業不詳の益田和彦容疑者（４８）です。

公開された動画には、事件から３日後の５月１７日に、出国する直前に成田空港でスーツケースを引いて歩く姿が映っています。

益田容疑者は、すでに逮捕されている指示役とみられる竹前海斗容疑者に、秘匿性の高い通信アプリを使って指示を出していたとみられています。

また事件に使われたとみられるバールを購入していたことも分かっています。事件後、中国経由で東南アジアに向かった可能性があるとみられます。

捜査本部では、押収した証拠品や成田空港で撮影された映像を分析した結果、益田容疑者の関与を特定し、５月２６日に逮捕状を取得、翌日の２７日に指名手配としていました。

捜査本部は、逃亡した国の特定を急ぐとともに、海外の当局と連携しながら捜査を進め、国際手配も含めて検討するとしています。

公開手配を受けて県警では、広く情報提供を求めています。

情報提供は下野警察署

電話番号は０２８５ー５２－２６７４です。