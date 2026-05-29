台風6号の最新情報です。 【写真を見る】【台風情報】台風6号（チャンミー）1日には「960ヘクトパスカル」に発達し沖縄に接近か最大瞬間風速55メートル予想 6月3日（水）にかけての雨風シミュレーション【気象庁 29日午後11時30分更新】 台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。沖縄地方と奄美地方では大荒れ、