【台風情報】台風6号（チャンミー）1日には「960ヘクトパスカル」に発達し沖縄に接近か 最大瞬間風速55メートル予想 6月3日（水）にかけての雨風シミュレーション【気象庁 29日午後11時30分更新】
台風6号の最新情報です。
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台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。沖縄地方と奄美地方では大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。
［気象概況］
台風第６号は、２８日１５時にはフィリピンの東にあって、ゆっくりした速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。
［防災事項］
沖縄地方と奄美地方では、６月１日から２日頃にかけて大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。
「台風6号」今後の進路は？
気象庁によりますと、台風6号は
きょう（29日）午前9時
存在地域 フィリピンの東
進行方向、速さ 北北西 15 km/h
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s
最大瞬間風速 25 m/s
29日午後9時
存在地域 フィリピンの東
進行方向、速さ 西北西 20 km/h
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s
最大瞬間風速 35 m/s (100 kt)
30日午前9時
存在地域 フィリピンの東
進行方向、速さ 北西 20 km/h
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s
最大瞬間風速 35 m/s
31日午前9時
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
進行方向、速さ 北西 15 km/h
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s
最大瞬間風速 50 m/s
1日午前9時
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
進行方向、速さ 北北西 15 km/h
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s
最大瞬間風速 55 m/s
2日午前9時
存在地域 東シナ海
進行方向、速さ 北 20 km/h
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s
最大瞬間風速 45 m/s
3日午前9時
存在地域 四国沖
進行方向、速さ 北東 35 km/h
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s
最大瞬間風速 40 m/s
の予想となっています。
＊29日午前9時50分気象庁発表
5月29日（金）～6月3日（水）雨のシミュレーション
5月29日（金）
5月30日（土）
5月31日（日）
6月1日（月）
6月2日（火）
6月3日（水）
今後の気象情報に注意してください。