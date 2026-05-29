台風6号の最新情報です。

【写真を見る】【台風情報】台風6号（チャンミー）1日には「960ヘクトパスカル」に発達し沖縄に接近か 最大瞬間風速55メートル予想 6月3日（水）にかけての雨風シミュレーション【気象庁 29日午後11時30分更新】

台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。沖縄地方と奄美地方では大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

［気象概況］

台風第６号は、２８日１５時にはフィリピンの東にあって、ゆっくりした速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。

［防災事項］

沖縄地方と奄美地方では、６月１日から２日頃にかけて大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

「台風6号」今後の進路は？

気象庁によりますと、台風6号は



きょう（29日）午前9時

存在地域 フィリピンの東

進行方向、速さ 北北西 15 km/h

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s

最大瞬間風速 25 m/s



29日午後9時

存在地域 フィリピンの東

進行方向、速さ 西北西 20 km/h

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s

最大瞬間風速 35 m/s (100 kt)



30日午前9時

存在地域 フィリピンの東

進行方向、速さ 北西 20 km/h

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s

最大瞬間風速 35 m/s



31日午前9時

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

進行方向、速さ 北西 15 km/h

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s

最大瞬間風速 50 m/s



1日午前9時

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

進行方向、速さ 北北西 15 km/h

中心気圧 960 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s

最大瞬間風速 55 m/s

2日午前9時

存在地域 東シナ海

進行方向、速さ 北 20 km/h

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s

最大瞬間風速 45 m/s

3日午前9時

存在地域 四国沖

進行方向、速さ 北東 35 km/h

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s

最大瞬間風速 40 m/s



の予想となっています。



＊29日午前9時50分気象庁発表

5月29日（金）～6月3日（水）雨のシミュレーション

5月29日（金）

5月30日（土）

5月31日（日）

6月1日（月）

6月2日（火）

6月3日（水）

今後の気象情報に注意してください。