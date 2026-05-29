歌手でタレントの研ナオコが26日、オフィシャルブログを更新。舞台「梅沢富美男劇団特別公演梅沢富美男＆研ナオコアッ！とおどろく夢芝居2026」埼玉・川越公演を終えたことを報告するとともに、俳優の梅沢富美男から贈られた“ピカピカ”のタンブラーを披露した。 この日、研は「光もの好き」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「本日、川越公演沢山のお客様有難う御座いました」と感謝をつづり、会場前に掲げられ