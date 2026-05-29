研ナオコ、梅沢富美男から贈られたピッカピカのタンブラー披露
歌手でタレントの研ナオコが26日、オフィシャルブログを更新。舞台「梅沢富美男劇団特別公演 梅沢富美男＆研ナオコ アッ！とおどろく夢芝居2026」埼玉・川越公演を終えたことを報告するとともに、俳優の梅沢富美男から贈られた“ピカピカ”のタンブラーを披露した。
この日、研は「光もの好き」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「本日、川越公演 沢山のお客様 有難う御座いました」と感謝をつづり、会場前に掲げられた「満員御礼」の大きな看板写真を公開。
続けて「ピッカピカのタンブラー 梅沢さんからプレゼントでいただきました」と明かし、ラインストーンが全面に施されたきらびやかなタンブラーを披露。シルバーに輝くゴージャスなデザインで、持ち手部分にはパール調の装飾もあしらわれている。
研は「光り物大好き」だとつづり、舞台裏とみられる場所で実際にタンブラーを使用している様子とともに「早速、使わせていただきました 有難う御座います」と感謝。淡い色合いの 着物姿でタンブラーを手にする姿からはリラックスした雰囲気もうかがえる。
最後は、「次回は６月浜松へ 伺わせていただきます 宜しくお願い致しまーす」と次回公演についても告知し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「すごいタンブラー」「光りもの、すてき」「世界でひとつだけですね」「めっちゃ素敵」「着物姿も素敵」「ナオコさんにピッタリや〜」「浜松公演も頑張ってください！」などの声が寄せられている。
この日、研は「光もの好き」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「本日、川越公演 沢山のお客様 有難う御座いました」と感謝をつづり、会場前に掲げられた「満員御礼」の大きな看板写真を公開。
研は「光り物大好き」だとつづり、舞台裏とみられる場所で実際にタンブラーを使用している様子とともに「早速、使わせていただきました 有難う御座います」と感謝。淡い色合いの 着物姿でタンブラーを手にする姿からはリラックスした雰囲気もうかがえる。
最後は、「次回は６月浜松へ 伺わせていただきます 宜しくお願い致しまーす」と次回公演についても告知し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「すごいタンブラー」「光りもの、すてき」「世界でひとつだけですね」「めっちゃ素敵」「着物姿も素敵」「ナオコさんにピッタリや〜」「浜松公演も頑張ってください！」などの声が寄せられている。