女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２８日に、第４４話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

足を悪くしているフユの夫・康介（シソンヌじろう）の看護のため、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）はフユの家に通うようになる。話している最中に康介が突然腹痛を訴え、りんと直美は康介を支えて便所に連れていくことにした。

帰り道にりんは「今までご主人がご不浄（ふじょう）に行くところ、見たことあった？」と疑問。足が悪く動けないため、水分を取ることを控えてしまっているのではないかと察した。

ネットは、りんと直美が訪問看護することに違和感。「看病婦が、仕事が忙しくて夫の看護をしてくれる若い女性を２人、自宅に向かわせる。今だったらあり得ない設定だよな」「下世話かも知れませんがフユさんの気持ちがわからん、自分の留守中に若い女性が夫の世話をするって嫌じゃないのかなあ、いくら『看護』だとて」「若い女性ふたりが、怪我人とはいえ男性ひとりの家に通っていたらよくない噂が立つんじゃないかな」と想像。

また「どう考えても休みの日に、２人であの制服きて一般家庭に行くことに違和感。普通の動きやすい服装でよくない？フユさんが病院で一番うまいって、他の人の手術介助みたの？トイレ我慢してるの、若い女の子が家に来てるからじゃない？休みの日 りんは環のところにいかないの？」「まだ看護婦見習い実習中の２人が、フユさんの夫の看護をしに行く。これも実習として？休日には自分の娘の世話もせずに、訪問看護？」と、りんを心配する声も寄せられた。